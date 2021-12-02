Flamengo abre venda de ingressos para a última partida da temporada no Maracanã; saiba os preços

O Flamengo abriu, nesta quinta-feira, a venda de ingressos para a partida contra o Santos, válida pela 37ª rodada do Brasileirão, para sócios-torcedores. Já para o plano "Nação Jr." e público geral, as entradas estarão disponíveis a partir de sexta-feira. Abaixo, veja os horários de abertura de cada plano:> Flamengo: Charlotte FC, dos Estados Unidos, faz proposta por RodineiHorários de abertura de vendas de cada plano do Nação:02/12 (10h) - Pacotes02/12 (11h) - Maior do Mundo / +Paixão / Paixão02/12 (13h) - Mais Querido / +Amor02/12 (14h) - Sempre Contigo / Amor / +Raça02/12 (15h) - Jogamos Juntos / Raça02/12 (18h) - Onde Estiver03/12 (10h) - Nação Jr. / Público geral on-line03/12 (14h) - Pontos de venda físicos06/12 (14h) - Encerramento das vendas online

> Veja e simule a tabela do BrasileirãoO torcedor maior de 18 anos que deverá, obrigatoriamente, apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 com as duas doses (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante). Contudo, não será preciso validar a carteira de vacinação online. Os torcedores menores de 18 anos, por sua vez, poderão acessar o estádio independentemente do comprovante vacinal.

Em tempo: a partida entre Flamengo e Santos acontece no Maracanã, às 20h, na próxima segunda-feira. O confronto será o último jogo do Rubro-Negro no Rio de Janeiro nesta temporada. Veja mais informações divulgadas no site oficial do Flamengo:

VALORES​Setor NorteSócios-torcedores: R$20,00Público Geral: R$40,00 (meia R$ 20,00)

Setor Leste Inferior Sócios-torcedores: R$40,00Público Geral: R$80,00 (meia R$ 40,00)

Setor Maracanã MaisSócios-torcedores: R$132,50Público Geral: R$200,00 (meia R$ 132,50)

Atenção: os ingressos de público geral comprados pela internet terão uma taxa de conveniência de 10% do valor da entrada.

RETIRADA DE INGRESSOS

Veja os documentos necessários para efetuar a compra nas bilheterias ou para realizar a troca dos ingressos comprados pela internet (caso a retirada seja necessária):- Voucher gerado no momento da compra, impresso, preenchido e assinado (APENAS PARA TROCA DE INGRESSOS COMPRADOS PELA INTERNET);- Documento de identificação original e com foto;- Comprovante de meia-entrada (se houver compra de meia-entrada);- ORIGINAL E CÓPIA do comprovante de vacinação com as duas doses (ou dose única) da vacina contra Covid-19.

ATENÇÃO: A partir deste jogo, a retirada de ingressos deverá ser realizada pelo titular do cadastro que realizou a compra. Para a retirada de terceiros, será necessário imprimir, preencher e assinar uma declaração autorizando o procedimento. Para baixar o documento, clique aqui.

IMPORTANTE: o acesso e a permanência de indivíduos menores de 15 anos em estabelecimentos autorizados a realizarem eventos deverá se dar quando devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais. A retirada por terceiros não será permitida. No caso da retirada de gratuidades previstas por lei, o torcedor deverá apresentar os documentos originais para retirada de gratuidades, além do original e da cópia da caderneta de vacinação. Reforçamos que eventuais informações falsas serão passíveis de punições legais, de acordo com a legislação brasileira. Pontos de venda e troca disponíveis para a partida contra o Santos*: serão informados em breve

Caso necessário, alterações podem ser realizadas pela organização do evento.