Flamengo abre venda de ingressos para a partida contra o Olímpia

A diretoria do Flamengo decidiu levar o jogo decisivo contra o Olímpia para o Estádio Mané Garrincha e a venda de ingressos iniciou-se nesta quinta, pela internet. O valor dos ingressos variam entre R$ 140 e R$ 500, com prioridades e descontos para os sócios torcedores. A partida, pela volta das quartas de final da Libertadores, será no próximo dia 18. A ida, em Assunção, será no dia 11.+ Confira a chave de Flamengo e Olímpia e os demais jogos da Libertadores!Para efetuar a compra do ingresso, o torcedor deverá ter tomado as duas doses de uma das vacinas disponíveis e aprovadas em território nacional, ou a dose única, nos casos indicados pelo fabricante, até o dia 03/08/2021, ou deverá apresentar resultado negativo do exame RT-PCR, realizado a partir das 19h15 do dia 15. O Mané Garrincha está com 30% da capacidade total liberada.O Flamengo ainda reforça que, devido às melhores práticas sanitárias, o uso de máscara de proteção facial, cobrindo a boca e o nariz, será obrigatório durante a realização da partida. Veja mais informações sobre a venda de ingressos aqui.Abaixo, veja os horários das vendas e os valores dos ingressos da partida:HORÁRIOS DE VENDAS: 05/08, 09h00 - Pacote Maracanã*05/08, 11h00 - Maior do Mundo / +Paixão / Paixão05/08, 13h00 - Mais Querido / +Amor05/08, 15h00 - Sempre Contigo / Amor / +Raça05/08, 17h00 - Jogamos Juntos / Raça05/08, 19h00 - Onde Estiver06/08, 10h00 - Nação Jr. e Público Geral Online09/08, 18h00 - Encerramento do resgate do Pacote Maracanã18/08, 12h00 - Encerramento das vendas