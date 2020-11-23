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Fla na Argentina: Bruno Henrique assina camisa do River Plate e Gabigol recebe camisa de Tévez

Rubro-Negro se prepara em Buenos Aires para o duelo com o Racing, pela Libertadores...
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Publicado em 

23 nov 2020 às 17:04

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 17:04

Crédito: Reprodução Flamengo
O elenco do Flamengo está em Buenos Aires, onde enfrenta o Racing nesta terça na ida das oitavas de final da Libertadores. Antes da atividade final do grupo visando a partida, os atacantes Bruno Henrique e Gabriel Barbosa protagonizaram cenas curiosas na capital argentina. Na saída da delegação para o treino, o primeiro atendeu torcedores na porta do hotel, inclusive um que vestia a camisa do River Plate, rival do Fla na decisão da Copa de 2019.
Depois, já no CT do Boca Juniors, onde o Flamengo treina nesta tarde, foi a vez de Gabigol, ao lado do presidente Rodolfo Landim, receber uma camisa do clube argentino com o nome de Carlitos Tévez - de quem o camisa 9 afirmou ser fã. As diretorias trocaram outros presentes e tiraram fotos com o atacante.

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