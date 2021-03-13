Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fla-Flu: torcida do Flamengo leva faixas de apoio ao nome do Maracanã e provocação
futebol

Fla-Flu: torcida do Flamengo leva faixas de apoio ao nome do Maracanã e provocação

Clássico entre Flamengo e Fluminense será realizado neste domingo, às 18h...

Publicado em 13 de Março de 2021 às 14:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mar 2021 às 14:27
Crédito: Reprodução / Twitter
A torcida do Flamengo resolveu se posicionar a respeito da possibilidade de o Maracanã ser rebatizado como Rei Pelé. Para o jogo deste domingo, contra o Fluminense, pelo Carioca, membros de uma torcida organizada puseram uma faixa na arquibancada com os dizeres “Estádio Jornalista Mário Filho”. Além disso, outra TO exibiu uma que provoca os rivais (veja na imagem acima). + Fla 100%! Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
Em relação ao nome do estádio, a "Fla Manguaça" deixou a faixa na arquibancada e, em registro para as rede sociais, postou a hashtag "#vetagovernador", em apelo para que o projeto de renomeação do Maracanã, aprovado pelos Deputados do Rio de Janeiro nesta semana, não seja sancionado pelo Governador em exercício do estado, Claudio Castro.
- Os anos vão passando... alguns vão conquistando títulos, e outros seguem esperando. "Quem espera sempre alcança". Será? - postou a torcida.
O jogo entre Flamengo e Fluminense será válido pela 3ª rodada da Taça Guanabara e realizado às 18h deste domingo. Comandado por Maurício Souza e com a garotada, o Fla está com 100% de aproveitamento na competição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Clóvis Brás Júnior (destaque) foi morto ao chegar para trabalhar
Colega é preso suspeito de matar manobrista do Transcol por ciúmes em Cariacica
Gina Strozzi no Fórum da CEPAL 2026
Pesquisadora do ES participa de Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados