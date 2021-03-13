Fla-Flu: torcida do Flamengo leva faixas de apoio ao nome do Maracanã e provocação

Crédito: Reprodução / Twitter

A torcida do Flamengo resolveu se posicionar a respeito da possibilidade de o Maracanã ser rebatizado como Rei Pelé. Para o jogo deste domingo, contra o Fluminense, pelo Carioca, membros de uma torcida organizada puseram uma faixa na arquibancada com os dizeres “Estádio Jornalista Mário Filho”. Além disso, outra TO exibiu uma que provoca os rivais (veja na imagem acima). + Fla 100%! Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021

Em relação ao nome do estádio, a "Fla Manguaça" deixou a faixa na arquibancada e, em registro para as rede sociais, postou a hashtag "#vetagovernador", em apelo para que o projeto de renomeação do Maracanã, aprovado pelos Deputados do Rio de Janeiro nesta semana, não seja sancionado pelo Governador em exercício do estado, Claudio Castro.

- Os anos vão passando... alguns vão conquistando títulos, e outros seguem esperando. "Quem espera sempre alcança". Será? - postou a torcida.