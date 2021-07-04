Fla-Flu: os desafios do Flamengo para vencer clássico 'inusitado' e engrenar no Brasileiro

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

No 23º confronto entre ambos fora do estado do Rio de Janeiro, o Flamengo enfrenta o Fluminense com mando de campo transferido para a Neo Química Arena, em São Paulo, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fla-Flu deste domingo será realizado às 16h e uma reedição da decisão estadual das duas últimas edições, além de ter o lado rubro-negro novamente como favorito, desta vez diante de um pressionado técnico (Roger Machado) do outro lado. O desafio da vez será montar um time equilibrado com uma cabeça de área de pouca rodagem, já que Diego Ribas, lesionado, é desfalque e terá que interromper a recente parceria com João Gomes, o titular após a saída de Gerson. Hugo Moura, Thiago Maia (em processo gradual de volta) e até o avanço de Willian Arão são as cartas possíveis para a equipe manter a proteção em prol do bom desempenho defensivo (leia mais aqui).

Para se ter uma ideia, de acordo com o site "SofaScore", o Flamengo lidera os seguintes quesitos na defesa: 1° em menos chances claras cedidas por jogo (0.7), em menos finalizações sofridas (46) e em menos erros defensivos (0).

Outro desafio a ser sublinhado é o de conseguir manter um ritmo elevado nos dois tempos das partidas, o que não tem ocorrido. O time de Rogério Ceni tem oscilado em demasia, e, ainda mais num clássico contra uma equipe mordida, será de suma importância ser competitivo os 90 minutos e ser mais efetivo no ataque, seja de forma dominante ou nas apostas reativas.

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