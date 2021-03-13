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futebol

Fla-Flu: Flamengo orienta assinantes da FlaTV+ a acessarem 'com antecedência' para evitar fila

Clássico entre Flamengo e Fluminense será disputado às 18h, no Maracanã...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 21:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2021 às 21:01
Crédito: Reprodução
Após frustrar assinantes nas estreia do Campeonato Carioca, o Flamengo fez um alerta prévio direcionado aos assinantes da "FlaTV+", plataforma própria de streaming recém-lançada pelo clube. Via e-mail, o Rubro-Negro sugeriu que os torcedores acessem o serviço "com antecedência" no dia do jogo contra o Fluminense, ou seja, neste domingo, em duelo agendado para as 18h.O Flamengo justifica a orientação "por questões de segurança e para garantir sua boa experiência", a fim de evitar "uma fila de espera".
Na estreia do Carioca, o sinal da "FlaTV+" caiu para os torcedores ainda no início do primeiro tempo da partida contra o Nova Iguaçu, e, até cerca dos 35 minutos, ainda não havia sido reestabelecido para parte dos torcedores. Segundo outros relatos, o sinal voltou, porém seguiu instável. O clube chegou a corrigir a justificativa para o contratempo (veja aqui).
+ Fla 100% Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
A plataforma de streaming foi desenvolvida pelo clube e todo valor arrecadado tem destino o futebol do Flamengo. O plano para o Carioca custa R$ 129,90.

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