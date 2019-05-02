Fla e Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil

Os 16 clubes classificados às oitavas de final da Copa do Brasil conheceram na tarde desta quinta-feira o próximo rival na luta pelo título. A CBF definiu em sorteio, os oito confrontos.

O Cruzeiro é o atual campeão da Copa do Brasil. O time celeste vai enfrentar o Fluminense nas oitavas de final Crédito: Divulgação/Cruzeiro

CONFIRA OS DUELOS DAS OITAVAS

Internacional x Paysandu

Flamengo x Corinthians

Atlético-MG x Santos

Grêmio x Juventude ou Vila Nova

Palmeiras x Sampaio Corrêa

Athletico-PR x Fortaleza

Cruzeiro x Fluminense

São Paulo x Bahia

Todos os representantes brasileiros na Libertadores da América entraram no pote 1: Atlético-MG Athletico-PR, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras e São Paulo. Além deles, Fortaleza, campeão da Série B, Sampaio Corrêa, que conquistou a Copa do Nordeste, e Paysandu, vencedor da Copa Verde.





Todos esses clubes se juntam aos prosseguiram desde a primeira fase: Fluminense, Santos, Corinthians, Bahia e o vencedor de Juventude e Vila Nova.