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Definição

Fla e Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil

Sorteio realizado nesta quinta-feira (02) colocou o Rubro-Negro diante do algoz de 2018. Veja os confrontos

Publicado em 

02 mai 2019 às 18:44

Publicado em 02 de Maio de 2019 às 18:44

Os 16 clubes classificados às oitavas de final da Copa do Brasil conheceram na tarde desta quinta-feira o próximo rival na luta pelo título. A CBF definiu em sorteio, os oito confrontos.
O Cruzeiro é o atual campeão da Copa do Brasil. O time celeste vai enfrentar o Fluminense nas oitavas de final Crédito: Divulgação/Cruzeiro
CONFIRA OS DUELOS DAS OITAVAS
Internacional x Paysandu
Flamengo x Corinthians
Atlético-MG x Santos
Grêmio x Juventude ou Vila Nova
Palmeiras x Sampaio Corrêa
Athletico-PR x Fortaleza
Cruzeiro x Fluminense
São Paulo x Bahia
Todos os representantes brasileiros na Libertadores da América entraram no pote 1: Atlético-MG Athletico-PR, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras e São Paulo. Além deles, Fortaleza, campeão da Série B, Sampaio Corrêa, que conquistou a Copa do Nordeste, e Paysandu, vencedor da Copa Verde. 
 
Todos esses clubes se juntam aos prosseguiram desde a primeira fase: Fluminense, Santos, Corinthians, Bahia e o vencedor de Juventude e Vila Nova.
Além da taça de campeão, o valor separado ao campeão é de R$ 52 milhões. O vice levará R$ 21 milhões. Por toda a campanha, quem levantar a taça pode acumular até R$ 70 milhões.

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