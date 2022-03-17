Firmino vibra com o gol e vitória do Liverpool contra o Arsenal: 'Nos dá confiança na briga pelo título'

A última quarta-feira reservou um encontro de duas equipes que vinham de sequências muito positivas na Premier League. E, mesmo jogando fora de casa, o time comandado por Jurgen Klopp se impôs e conquistou uma importante vitória por 2 a 0, que coloca a equipe de vez na briga pelo título inglês, chegando aos 69 pontos. O Manchester City, líder da competição, tem 70 pontos.Um dos destaques da partida foi Roberto Firmino, que voltou a jogar depois de se recuperar de uma lesão e marcou o segundo gol do Liverpool - o primeiro foi de Diogo Jota. A última partida do brasileiro tinha sido contra a Inter de Milão, na Itália, pela Champions League, quando marcou e garantiu a vitória por 1 a 0. O gol sobre o Arsenal foi o nono do atacante na temporada, em 25 jogos disputados.

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A partida, muito equilibrada, foi decidida apenas no segundo tempo. Aos nove minutos, o português Diogo Jota abriu o placar para o Liverpool. Firmino, que começou entre os reservas, entrou aos 11 da etapa final e, seis minutos depois, aproveitou jogada de Robertson, se antecipou ao goleiro e, com um toque de categoria, aumentou e definiu o placar para os Reds. Na comemoração, foi para os braços da torcida.

- Estou muito feliz por ter voltado a jogar e, logo num clássico, ajudar a equipe com um gol. E o mais importante, sair com a vitória. Clássico, jogo difícil, fora de casa e contra um adversário muito qualificado, que vinha de uma sequência muito positiva. Sabíamos que seria complicado, mas, graças a Deus, conseguimos pontos que nos coloca de vez na luta pelo título. É uma vitória que nos dá ainda mais confiança nessa briga. Agora é seguir trabalhando e já pensar no próximo desafio, pela Copa - afirmou.

O Liverpool volta a campo no próximo domingo, às 15h (horário de Brasília), para enfrentar o Nottingham Forest, da Championship, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra.