Firme nas três frentes, Flamengo terá agosto decisivo para aspirações na temporada; veja calendário

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo se prepara para enfrentar o Corinthians neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, mas também está de olho nos jogos seguintes na temporada. Firme em três competições, o clube segue com um calendário apertado e terá pela frente nove partidas no mês de agosto.

+ Muniz na lista! Veja as 10 maiores vendas do Flamengo para a EuropaApós passar por momentos de turbulência e cumprir todos os objetivos de julho, o Flamengo quer manter o ritmo recente sob comando de Renato Gaúcho para encarar um mês ainda mais decisivo, com direito a clássicos regionais e duelos de mata-mata.

Além do confronto contra o Corinthians neste domingo, o Rubro-Negro terá outros quatro jogos pelo Campeonato Brasileiro. Entre eles, destaque para os duelos contra Internacional, no Maracanã, e Santos, na Vila Belmiro. Com 21 pontos, a equipe superou o início irregular e encostou no G-4 da competição. A distância para o líder Palmeiras, no entanto, diminui a margem de erro para o Rubro-Negro na luta pelo tricampeonato inédito.

+ Flamengo se recupera após troca no comando e encerra julho com objetivos cumpridos; veja raio-X

Os jogos do Flamengo em agosto:​01/08 - 16h - Corinthians x Flamengo (Campeonato Brasileiro)05/08 - 20h - ABC x Flamengo (Copa do Brasil - oitavas)08/08 - 19h - Flamengo x Internacional (Campeonato Brasileiro)11/08 - 19h15 - Olimpia x Flamengo (Libertadores - quartas)15/08 - 21h30 - Flamengo x Sport (Campeonato Brasileiro)18/08 - 19h15 - Flamengo x Olimpia (Libertadores - quartas)21/08 - 21h - Ceará x Flamengo (Campeonato Brasileiro)25/08* - Copa do Brasil - quartas de final29/08 - 16h - Santos x Flamengo (Campeonato Brasileiro)

* adversário, data e horário a serem confirmados

+ Fla na cola do G-4: veja a tabela completa do Brasileirão