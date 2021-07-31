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Firme nas três frentes, Flamengo terá agosto decisivo para aspirações na temporada; veja calendário

Rubro-Negro fará nove jogos em 29 dias e terá duelos importantes por Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Primeiro compromisso é contra o Corinthians, no domingo
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Publicado em 31 de Julho de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jul 2021 às 08:00
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo se prepara para enfrentar o Corinthians neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, mas também está de olho nos jogos seguintes na temporada. Firme em três competições, o clube segue com um calendário apertado e terá pela frente nove partidas no mês de agosto.
+ Muniz na lista! Veja as 10 maiores vendas do Flamengo para a EuropaApós passar por momentos de turbulência e cumprir todos os objetivos de julho, o Flamengo quer manter o ritmo recente sob comando de Renato Gaúcho para encarar um mês ainda mais decisivo, com direito a clássicos regionais e duelos de mata-mata.
Além do confronto contra o Corinthians neste domingo, o Rubro-Negro terá outros quatro jogos pelo Campeonato Brasileiro. Entre eles, destaque para os duelos contra Internacional, no Maracanã, e Santos, na Vila Belmiro. Com 21 pontos, a equipe superou o início irregular e encostou no G-4 da competição. A distância para o líder Palmeiras, no entanto, diminui a margem de erro para o Rubro-Negro na luta pelo tricampeonato inédito.
+ Flamengo se recupera após troca no comando e encerra julho com objetivos cumpridos; veja raio-X
Os jogos do Flamengo em agosto:​01/08 - 16h - Corinthians x Flamengo (Campeonato Brasileiro)05/08 - 20h - ABC x Flamengo (Copa do Brasil - oitavas)08/08 - 19h - Flamengo x Internacional (Campeonato Brasileiro)11/08 - 19h15 - Olimpia x Flamengo (Libertadores - quartas)15/08 - 21h30 - Flamengo x Sport (Campeonato Brasileiro)18/08 - 19h15 - Flamengo x Olimpia (Libertadores - quartas)21/08 - 21h - Ceará x Flamengo (Campeonato Brasileiro)25/08* - Copa do Brasil - quartas de final29/08 - 16h - Santos x Flamengo (Campeonato Brasileiro)
* adversário, data e horário a serem confirmados
+ Fla na cola do G-4: veja a tabela completa do Brasileirão
Com o objetivo de manter a sequência de vitórias e iniciar agosto com o pé direito, o Flamengo enfrenta o Corinthians neste domingo, às 14 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 14ª rodada do Brasileirão. O LANCE! acompanha a partida em Tempo Real.

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