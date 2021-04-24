Fiorentina x Juventus: onde assistir e prováveis escalações

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Neste domingo, a Fiorentina recebe a Juventus no Stadio Artemio Franchi, na cidade de Florença, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Italiano. O confronto, que terá início às 10h (de Brasília), é fundamental para a equipe da casa permanecer na elite, enquanto os visitantes buscam garantir vaga na Champions League.

Veja a tabela do ItalianoNa luta contra o rebaixamento, a Fiorentina ocupa hoje a 14ª colocação do Campeonato Italiano, e soma 33 pontos, cinco a mais que o Cagliari, primeiro na zona de degola. A vitória contra uma equipe da parte mais alta da tabela seria algo importante para o time da casa.

- A Fiorentina tenta fugir do rebaixamento, mas nós lembramos do que aconteceu em Turim, quando jogamos mal, tivemos nossa primeira derrota e estivemos quase toda a partida jogando com 10 - disse Andrea Pirlo, treinador da Juventus.

Longe da briga pelo título, a Juventus quer se garantir na próxima edição da Champions League. Com 65 pontos somados em 32 partidas, a equipe ocupa a terceira colocação do Campeonato Italiano, e briga com Atalanta e Napoli por duas vagas para a grande competição europeia.

- Entraremos em campo amanhã com vontade de revanche após esse resultado ruim e, por vários fatores, existe muita rivalidade entre Fiorentina e Juve. Espero que seja uma bela partida e com um belo resultado para nós - disse Pirlo.FICHA TÉCNICAFIORENTINA x JUVENTUS - Campeonato Italiano: 33ª rodada

Data e horário: 25/04/2021, às 10h (de Brasília)Local: Stadio Artemio Franchi, em Florença (ITA)Árbitro: Davide MassaAssistentes: Felippo Meli e Stefano AlassioOnde assistir: Estádio TNT Sports

FIORENTINA (Treinador: Giuseppe Iachini)Dragowski; Martínez Quarta, Pezzella e Milenkovic; Cáceres, Amrabat, Pulgar, Castrovillii e Biraghi; Vlahovic e Ribery.

Desfalques: Kokorin e Borja Valero (lesionados); Bonaventura (suspenso).

JUVENTUS (Treinador: Andrea Pirlo)Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur e Kulusevski; Morata e Cristiano Ronaldo.