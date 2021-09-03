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Fiorentina se interessou pelo palmeirense Gabriel Menino na última janela de transferências

Tratativas não avançaram porque o Palmeiras não aceitou diminuir a pedida pela revelação...

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 09:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 set 2021 às 09:30
Crédito: Divulgação
A Fiorentina demonstrou interesse pela contratação de Gabriel Menino na reta final da janela de transferências do verão europeu. A informação foi publicada pelo repórter Bruno Andrade, do UOL, e confirmada pela reportagem do LANCE!/NOSSO PALESTRA.O Palmeiras não teria aceitado diminuir a pedida mínima de 10 milhões de euros (R$ 61,5 milhões) pelo jovem jogador e, assim, esfriado o interesse do clube italiano, que acabou contratando o espanhol Álvaro Odriozola, por empréstimo de uma temporada do Real Madrid, para a posição.
O Verdão esperava que a presença de Menino nos Jogos Olímpicos valorizasse seu preço em uma eventual transferência, mas isso acabou não ocorrendo efetivamente, visto que o camisa 25 praticamente não entrou em campo durante o torneio.A diretoria palmeirense havia traçado uma previsão de negociar alguma das Crias da Academia em 2021 para cumprir a meta de vendas estipulada no balanço financeiro. No entanto, a janela internacional de transferências fechou e nenhuma saída foi concretizada.
Como não há a pretensão de negócio com o mercado interno, os jogadores devem permanecer no clube ao menos até o final deste ano. No momento, Danilo e Wesley tem sido escalados como titulares com maior frequência, mas os demais seguem sendo peças importantes para o plantel.
O contrato de Gabriel Menino com o Palmeiras vai até o fim de 2024 e tem multa rescisória estipulada em 60 milhões de euros (R$ 368 milhões na cotação atual). Ele já foi alvo do interesse de Chelsea e Atlético de Madrid em um passado recente.

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