Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • 'Finalistas' do último Brasileirão se reencontram: Flamengo, campeão e em alta, recebe o Inter, que 'derreteu'
futebol

'Finalistas' do último Brasileirão se reencontram: Flamengo, campeão e em alta, recebe o Inter, que 'derreteu'

Flamengo e Internacional, primeiro e segundo lugar do Brasileiro de 2020, respectivamente, viveram momentos de turbulências desde o último encontro, e lidaram de formas opostas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 ago 2021 às 07:05

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 07:05

Crédito: Marcelo Cortes/CRF
Já pode parecer muito distante, mas foi em 21 de fevereiro que Internacional e Flamengo fizeram uma partida digna de final de Brasileirão. A vitória por 2 a 1, de virada no Maracanã, deu ao Rubro-Negro os três pontos que garantiram o bi nacional. De lá para cá, as equipes passaram por turbulências, mas lidaram de formas opostas: o Rubro-Negro segue "voando alto" e vencendo. Por outro lado, o Colorado não se encontrou mais após o vice, e acumula frustrações.
+ Flamengo x Inter: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpitesNeste domingo, às 18h15 (de Brasília), as equipes se reencontram no Maracanã, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O LANCE! acompanha a partida em Tempo Real.
Os números ajudam a compreender as fases dos times. Desde aquela decisão, o Flamengo entrou em campo 41 vezes: são 27 vitórias, sete empates e sete derrotas. Um aproveitamento de 71,5% dos pontos disputados, que levou o Rubro-Negro aos títulos do Carioca e da Supercopa do Brasil de 2021, além da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores.
A oscilação vivida - tanto por Flamengo quanto por Internacional - causou mudanças no comando das duas equipes desde o último encontro. Já ao término do Campeonato Brasileiro de 2020, o Colorado trocou Abel Braga por Miguel Ángel Ramírez. O espanhol, que fez sucesso nas últimas temporadas pelo Independiente Del Valle (EQU), assumiu em abril e foi demitido em junho.
Quem retornou ao Colorado foi o uruguaio Diego Aguirre, que já atuou como jogador e foi técnico do clube em 2015. Em 11 partidas, são duas vitórias, três empates e seis derrotas sob o comando de Aguirre nesta passagem pelo Inter.+ Confira a classificação completa e as próximas partidas do Brasileirão!No Rio, os títulos garantiram certa sequência a Rogério Ceni, mas a relação com o elenco desgastou-se e, na oscilação dos resultados, o trabalho foi encerrado em julho. Então, Renato Gaúcho assumiu o time, e o Flamengo só faz vencer desde então: são oito vitórias consecutivas, com 27 gols pró e quatro contra.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados