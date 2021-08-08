'Finalistas' do último Brasileirão se reencontram: Flamengo, campeão e em alta, recebe o Inter, que 'derreteu'

Crédito: Marcelo Cortes/CRF

Já pode parecer muito distante, mas foi em 21 de fevereiro que Internacional e Flamengo fizeram uma partida digna de final de Brasileirão. A vitória por 2 a 1, de virada no Maracanã, deu ao Rubro-Negro os três pontos que garantiram o bi nacional. De lá para cá, as equipes passaram por turbulências, mas lidaram de formas opostas: o Rubro-Negro segue "voando alto" e vencendo. Por outro lado, o Colorado não se encontrou mais após o vice, e acumula frustrações.

+ Flamengo x Inter: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpitesNeste domingo, às 18h15 (de Brasília), as equipes se reencontram no Maracanã, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O LANCE! acompanha a partida em Tempo Real.

Os números ajudam a compreender as fases dos times. Desde aquela decisão, o Flamengo entrou em campo 41 vezes: são 27 vitórias, sete empates e sete derrotas. Um aproveitamento de 71,5% dos pontos disputados, que levou o Rubro-Negro aos títulos do Carioca e da Supercopa do Brasil de 2021, além da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores.

A oscilação vivida - tanto por Flamengo quanto por Internacional - causou mudanças no comando das duas equipes desde o último encontro. Já ao término do Campeonato Brasileiro de 2020, o Colorado trocou Abel Braga por Miguel Ángel Ramírez. O espanhol, que fez sucesso nas últimas temporadas pelo Independiente Del Valle (EQU), assumiu em abril e foi demitido em junho.