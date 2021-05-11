Final o Pernambucano pode ter torcida, informa repórter

Crédito: Twitter Sport

As finais do Campeonato Pernambucano prometem muita emoção nos próximos dois finais de semana. Donos das melhores campanhas, Náutico e Sport chegam em alta e as torcidas estão animadas para o que pode acontecer ao longo de 180 minutos.

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Por falar em “torcida”, a Federação Pernambucana de Futebol começa a sondar nos bastidores a chance de ter público nos confrontos que serão realizados na Arena Pernambuco.

Segundo o repórter da Rádio Jornal, João Victor Amorim, a Federação Pernambucana vai apresentar um plano ao Governo do Estado e espera ter uma resposta positiva.

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