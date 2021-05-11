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Final o Pernambucano pode ter torcida, informa repórter

Caso tenha a aprovação do Governo local, os duelos entre Sport e Náutico seriam na Arena Pernambuco...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 17:47

LanceNet

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Publicado em 

11 mai 2021 às 17:47
Crédito: Twitter Sport
As finais do Campeonato Pernambucano prometem muita emoção nos próximos dois finais de semana. Donos das melhores campanhas, Náutico e Sport chegam em alta e as torcidas estão animadas para o que pode acontecer ao longo de 180 minutos.
+ Saiba quem são os artilheiros dos principais Campeonatos Estaduais de 2021 até o momento
Por falar em “torcida”, a Federação Pernambucana de Futebol começa a sondar nos bastidores a chance de ter público nos confrontos que serão realizados na Arena Pernambuco.
Segundo o repórter da Rádio Jornal, João Victor Amorim, a Federação Pernambucana vai apresentar um plano ao Governo do Estado e espera ter uma resposta positiva.
Calendário
Vale lembrar, que Náutico e Sport medem forças nos próximos dois domingos (16 e 23 de maio) para decidir o título estadual.

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