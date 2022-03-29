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futebol

Final do Carioca tem mais de 43 mil ingressos vendidos; setores do Flamengo esgotam

Primeiro jogo da decisão do estadual entre Flamengo e Fluminense acontece no Maracanã nesta quarta-feira...

Publicado em 29 de Março de 2022 às 15:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mar 2022 às 15:39
Promessa de casa cheia! Até o momento, 43 mil ingressos já foram vendidos para o jogo de ida da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense, no Maracanã. O Fla informou na tarde desta terça-feira que todos os bilhetes destinados à torcida rubro-negra já foram comercializados.> Ao L!, Fabrício Bruno, do Flamengo, projeta decisão do Carioca e revela conversa com o Mister sobre o Tetra
Sendo assim, restam apenas os ingressos para o Setor Sul, destinado à torcida do Fluminense. Vale lembrar que os ingressos comprados de forma online precisam ser trocados por bilhetes físicos. Com isso, o Flamengo informou que a Bilheteria 1 do Maracanã seguirá aberta apenas para a troca das entradas.
COMUNICADO DO FLAMENGO
- Alô, Nação! Os ingressos destinados à torcida rubro-negra estão esgotados para o primeiro jogo da final do Cariocão 2022. Desta forma, nesta terça-feira (29), a Bilheteria 1 do Maracanã seguirá aberta apenas para troca de ingressos para torcedores rubro-negros.
O clássico que marca o primeiro jogo da final do Carioca de 2022 acontece nesta quarta-feira, às 21h40. A partida de volta está marcada para o sábado, também no Maracanã.
Crédito: FinaldoCariocaprometeMaracanãlotadonestaquarta-feira(Foto:MarianaSá/LANCEPRESS!

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