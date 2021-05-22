Final do Carioca, La Liga... saiba onde assistir aos jogos de sábado

O fim de semana do futebol começa agitado pelas competições ao redor do mundo. Nesse sábado (22), o Real Madrid recebe o Villarreal, às 13h (horário de Brasília), pela última e decisiva rodada da temporada 2020/2021 da La Liga.
Real Madrid ainda sonha com título: confira a tabela do Campeonato EspanholMais tarde, no futebol brasileiro, Flamengo e Fluminense entram em campo às 21h05, no estádio do Maracanã, para decidir a taça do Campeonato Carioca de 2021. Na primeira partida da decisão, as equipes empataram por 1 a 1.
Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
10h30 - Bayern de Munique x Augsburg BundesligaOnde assistir: OneFootball App
10h30 - Hoffenheim x Hertha Berlim Bundesliga Onde assistir: OneFootball App10h30 - Wolfsburg x Mainz 05 BundesligaOnde assistir: OneFootball App
10h30 - Eintracht Frankfurt x Freiburg BundesligaOnde assistir: OneFootball App
10h30 - Werder Bremen x Borussia M'gladbach BundesligaOnde assistir: OneFootball App
10h30 - Stuttgart x Arminia Bielefeld Bundesliga Onde assistir: OneFootball App
10h30 - Union Berlim x RB Leipzig BundesligaOnde assistir: OneFootball App
10h30 - Colônia x Schalke 04 Bundesliga Onde assistir: OneFootball App
10h30 - Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen Bundesliga Onde assistir: OneFootball App
13h - Osasuna x Real Sociedad La LigaOnde assistir: ESPN
13h - Valladolid x Atletico de Madrid La LigaOnde assistir: ESPN Brasil
13h - Real Madrid x Villarreal La LigaOnde assistir: Fox Sports
13h - Eibar x Barcelona La LigaOnde assistir: Fox Sports 2
15h05 - Vasco x Botafogo Carioca - Taça Rio Onde assistir: Carioca PPV
16h30 - Portland Timbers x LA Galaxy MLS Onde assistir: ESPN Brasil
19h - Independiente x Colón Copa da Liga Argentina Onde assistir: ESPN Brasil
21h05 - Flamengo x Fluminense Campeonato CariocaOnde assistir: Record e FlaTV