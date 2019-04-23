Final do Capixabão terá churrasco com mil quilos de carne

Churrasco Crédito: Pixabay

Empolgado com a chance de conquistar o primeiro título de Campeonato Capixaba da história do Real Noroeste, o presidente do clube, Fláris Olímpio, promete uma grande festa para a partida de volta da decisão da competição, neste sábado, às 15h, no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca.

Um grandiosos churrasco para cinco mil pessoas e com mais de uma tonelada de carne será feito, independente do resultado da partida. De acordo com o mandatário merengue, os torcedores que comparecerem ao local da partida estão prontamente convidados para degustar o alimento oferecido de forma gratuita pelo clube.