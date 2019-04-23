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Festa na Roça

Final do Capixabão terá churrasco com mil quilos de carne

Presidente do Real Noroeste, Fláris Rocha está preparando churrasco de graça para a torcida que comparecer à final do Capixabão, diante do Vitória, em Águia Branca

Publicado em 22 de Abril de 2019 às 21:50

Publicado em 

22 abr 2019 às 21:50
Churrasco Crédito: Pixabay
Empolgado com a chance de conquistar o primeiro título de Campeonato Capixaba da história do Real Noroeste, o presidente do clube, Fláris Olímpio, promete uma grande festa para a partida de volta da decisão da competição, neste sábado, às 15h, no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca.
Um grandiosos churrasco para cinco mil pessoas e com mais de uma tonelada de carne será feito, independente do resultado da partida. De acordo com o mandatário merengue, os torcedores que comparecerem ao local da partida estão prontamente convidados para degustar o alimento oferecido de forma gratuita pelo clube.
"Sim, é verdade. Isso é uma coisa que foi programada. Pessoal da roça gosta de carne e a torcida do clube merece. Não estamos fazendo isso por soberba, pra dizer que já é campeão. Seja o que for, o que Deus quiser. Tem mil quilos de carne, o que pode dar até mais do que cinco vacas. É churrasco para cinco mil pessoas", comenta. 

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