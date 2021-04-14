futebol

Final da Recopa, Champions League... saiba onde assistir aos jogos da quarta-feira

O dia será agitado pelas competições ao longo do mundo. Saiba os horários de transmissão e onde assistir!
Publicado em 14 de Abril de 2021 às 02:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2021 às 02:00
Crédito: Após vencer o jogo de ida fora de casa, o Palmeiras decide a Recopa em Brasília (CESAR GRECO/AGÊNCIA PALMEIRAS
A quarta-feira (14) do futebol será agitada pelas competições internacionais. Pela Liga dos Campeões, o Liverpool recebe o Real Madrid, às 16h (horário de Brasília), no Anfield, pelo jogo de volta das quartas de final da competição. Na primeira partida, os Merengues venceram os Reds por 3 a 1, na Espanha.
Aqui no Brasil, o Palmeiras tem a chance de conquistar mais um título internacional. O time enfrenta o Defensa y Justicia pelo segundo jogo da final da Recopa Sul-Americana. O duelo acontece às 21h30, no Mané Garrincha, em Brasília-DF. Na partida de ida, na Argentina, o Alviverde ganhou por 2 a 1. Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
16h - Liverpool x Real MadridLiga dos Campeões Onde assistir: Facebook Watch e Estádio TNT Sports
16h - Borussia Dortmund x Manchester City Liga dos Campeões Onde assistir: TNT, Facebook Watch e Estádio TNT Sports
19h - América-MG x Ferroviário Copa do Brasil Onde assistir: SporTV e Premiere
19h15 - Grêmio x Independiente del Valle Conmebol Libertadores Onde assistir: Fox Sports
19h15 - Fenix-URU x Montevideo City Torque Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV20h - São Caetano x Novorizontino Campeonato Paulista Onde assistir: Premiere
21h30 - Palmeiras x Defensa y Justicia Recopa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
21h30 - Atlético Nacional x Libertad Conmebol Libertadores Onde assistir: Fox Sports 21h30 - ABC x Botafogo Copa do Brasil Onde assistir: Globo, SporTV e Premiere 21h30 - América-RN x CruzeiroCopa do Brasil 21h30 Globo, SporTV e Premiere
21h30 - São Paulo x Guarani Campeonato Paulista Onde assistir: Globo e Premiere
22h - Ituano x Botafogo-SP Campeonato Paulista Onde assistir: Premiere

