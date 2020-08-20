Final da Liga dos Campeões tira clássico do Allianz Parque

Um evento da Heineken no Allianz Parque é o motivo para alteração do clássico entre Palmeiras e Santos para o estádio do Morumbi, no domingo (23) às 16h. O local irá exibir a final da Liga dos Campeões entre Bayern de Munique e PSG. A informação é da "Máquina do Esporte".
A marca de cerveja é patrocinadora oficial da competição europeia e a transmissão da final será no estilo Drive-in na Arena Sessions com capacidade para 285 carros.
O evento contará com a participação de ex-jogadores brasileiros que disputaram o torneio como Savio, Lucio, Zé Roberto, Carlos Alberto, Giovanni, Mauro Silva, Roque Junior, Belletti, Serginho e Paulo Sergio, além da atacante Cris Rozeira.
Vale lembrar que em 2016 a Heineken também utilizou o Allianz Parque para transmitir a decisão daquele ano da Liga dos Campeões.