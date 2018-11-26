Final da Libertadores pode acontecer no dia 8 de dezembro, diz jornal

A final da Libertadores continua dando o que falar nos bastidores da Conmebol. Nesta terça-feira, Alejandro Domínguez, presidente da entidade, recebe Daniel Angelici e Rodolfo D’Onofrio, mandatários de Boca Juniors e River Plate para agendar uma nova data da decisão.

A final Libertadores deve acontecer no dia 8 de dezembro Crédito: Sebastian Pani/AP

Sem querer disputar o jogo, o time Xeneize vai lutar para ficar com o título através de uma punição ao River, porém, a vontade do Boca dificilmente irá se realizar.

Irritada com a situação, a Conmebol vai exigir que os dois times entrem em campo e decidam o título entre as quatro linhas, pois a imagem da entidade, que já está muito arranhada, pode piorar ainda mais.

Preocupada com a falta de datas, a tendência é que o jogo seja realizado no estádio Monumental de Núñez dia 8 de dezembro e com a presença da torcida Millonaria, segundo a publicação do jornal Clarín.