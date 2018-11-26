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Final da Libertadores pode acontecer no dia 8 de dezembro, diz jornal

O presidente da Conmebol vai receber os dirigentes de Boca Juniors e River Plate e sugerir a partida para o outro fim de semana

Publicado em 26 de Novembro de 2018 às 19:12

Publicado em 

26 nov 2018 às 19:12
A final da Libertadores continua dando o que falar nos bastidores da Conmebol. Nesta terça-feira, Alejandro Domínguez, presidente da entidade, recebe Daniel Angelici e Rodolfo D’Onofrio, mandatários de Boca Juniors e River Plate para agendar uma nova data da decisão.
A final Libertadores deve acontecer no dia 8 de dezembro Crédito: Sebastian Pani/AP
Sem querer disputar o jogo, o time Xeneize vai lutar para ficar com o título através de uma punição ao River, porém, a vontade do Boca dificilmente irá se realizar.
Irritada com a situação, a Conmebol vai exigir que os dois times entrem em campo e decidam o título entre as quatro linhas, pois a imagem da entidade, que já está muito arranhada, pode piorar ainda mais.
Preocupada com a falta de datas, a tendência é que o jogo seja realizado no estádio Monumental de Núñez dia 8 de dezembro e com a presença da torcida Millonaria, segundo a publicação do jornal Clarín.
Outro ponto que está descartado é levar a partida para outro país. Apesar dos inúmeros boatos, o River Plate é forte nos bastidores e não vai abrir mão de jogar em outro local que não seja o Monumental.

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