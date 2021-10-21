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Final da Libertadores e vendas ajudam e Palmeiras tem R$76,1 milhões de superávit até agosto

Verdão conseguiu superar as despesas com a transferência da Matías Viña e com a classificação para a decisão da competição continental
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LanceNet

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Publicado em 

21 out 2021 às 12:00

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 12:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras apresentou, nesta quarta-feira (20), as contas de julho e agosto ao Conselho de Orientação Fiscal. Depois de analisados, os números foram aprovados com um total de R$76,1 milhões de superávit até o oitavo mês de 2021. A informação foi divulgada pelo ‘ge’.
Em julho, o Verdão contou com um déficit de R$5,1 milhões. No mês seguinte, no entanto, a situação melhorou, com um superávit de R$20,6 milhões.
Esta melhora se deve à venda de Matías Viña para a Roma-ITA, por 7 milhões de euros (R$45,2 milhões), e à conquista da vaga para a final da Libertadores, que garantiu mais R$8 milhões aos cofres do Verdão.
As contas foram aprovadas com 14 votos a favor e uma abstenção.

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