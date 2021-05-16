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Finais do NBB entre Flamengo e São Paulo têm datas e horários definidos; confira calendário e onde assistir

Invicto há 31 partidas, Rubro-Negro buscará o heptacampeonato a partir do próximo sábado. Série melhor de cinco jogos será disputada no Maracanãzinho...

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 17:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mai 2021 às 17:55
Crédito: Paula Reis/Flamengo
Após varrer o Paulistano na semifinal sem dificuldades, o Flamengo já conhece os próximos obstáculos para buscar o heptacampeonato do NBB. O adversário na decisão será o São Paulo, que passou pelo Minas na semifinal e tentará desafiar a invencibilidade rubro-negra de 31 jogos.
+ Qual o seu favorito? Confira a evolução do uniforme 2 do Flamengo no séculoEm série melhor de cinco jogos, Flamengo e São Paulo definirão o campeão do NBB a partir do próximo sábado. Todos os jogos serão disputados na "bolha" do Maracanãzinho. Confira as datas e os horários dos jogos, além dos canais que irão transmitir:JOGO 1: 22/05 (Sábado), às 16h – ESPN, TV Cultura, DAZN e TwitchJOGO 2: 24/05 (Segunda-feira), às 20h – ESPN e DAZNJOGO 3: 27/05 (Quinta-feira), às 18h30 – ESPN, TV Cultura e DAZNJOGO 4*: 29/05 (Sábado) – horário a definir – ESPN, TV Cultura e DAZNJOGO 5*: 31/05 (Segunda-feira) – horário a definir – ESPN, TV Cultura e DAZN
* se necessário
+ Invicto em 2021, Flamengo varre o Paulistano e garante vaga na decisão do NBB
Em grande fase, o Flamengo buscará sacramentar a Tríplice Coroa na temporada. Até o momento, o clube já conquistou a Champions League das Américas e a Copa Super 8, inclusive, batendo o mesmo São Paulo na final.

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