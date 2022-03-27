Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Finais do Carioca serão antecipadas devido a jogo do Flamengo na Libertadores; confira as novas datas
futebol

Finais do Carioca serão antecipadas devido a jogo do Flamengo na Libertadores; confira as novas datas

Com a divulgação da tabela da fase de grupos da Libertadores por parte da Conmebol, dias das decisões serão antecipadas em um dia pela Ferj...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2022 às 10:05

Publicado em 27 de Março de 2022 às 10:05

Neste domingo, no Maracanã, Fluminense e Botafogo definem quem será o rival do Flamengo na decisão do Campeonato Carioca. A Ferj, que inicialmente havia marcado os jogos da final para os dias 31 de março (quinta) e 3 de abril (domingo) fará uma alteração devido à tabela da Copa Libertadores, divulgada pela Conmebol neste fim de semana. As partidas serão antecipadas em um dia. Ou seja, serão disputadas na quarta, dia 30 de março, e sábado, dia 2 de abril. A confirmação se dará após o Clássico Vovô deste domingo, no qual o Flu tem a vantagem após fazer a melhor campanha na fase de grupos e vencer o jogo de ida por 1 a 0. Assim, o Tricolor avança mesmo que perca do Botafogo por 1 a 0. A mudança será devido à partida do Flamengo no dia 5 de abril, contra o Sporting Cristal, em Lima, no Peru, na estreia do Grupo H da Libertadores. Como o time de Paulo Sousa entra em campo na terça, não poderia jogar no domingo anterior, em respeito ao intervalo mínimo entre partidas. A alteração já era prevista pela Ferj.
Crédito: MaracanãreceberáadecisãodoCampeonatoCarioca(Foto:MarianaSá/LANCEPRESS!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo flamengo fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados