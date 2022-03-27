Finais do Carioca serão antecipadas devido a jogo do Flamengo na Libertadores; confira as novas datas

Neste domingo, no Maracanã, Fluminense e Botafogo definem quem será o rival do Flamengo na decisão do Campeonato Carioca. A Ferj, que inicialmente havia marcado os jogos da final para os dias 31 de março (quinta) e 3 de abril (domingo) fará uma alteração devido à tabela da Copa Libertadores, divulgada pela Conmebol neste fim de semana. As partidas serão antecipadas em um dia. Ou seja, serão disputadas na quarta, dia 30 de março, e sábado, dia 2 de abril. A confirmação se dará após o Clássico Vovô deste domingo, no qual o Flu tem a vantagem após fazer a melhor campanha na fase de grupos e vencer o jogo de ida por 1 a 0. Assim, o Tricolor avança mesmo que perca do Botafogo por 1 a 0. A mudança será devido à partida do Flamengo no dia 5 de abril, contra o Sporting Cristal, em Lima, no Peru, na estreia do Grupo H da Libertadores. Como o time de Paulo Sousa entra em campo na terça, não poderia jogar no domingo anterior, em respeito ao intervalo mínimo entre partidas. A alteração já era prevista pela Ferj.