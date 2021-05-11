Finais do Carioca e Taça Rio podem ter presença de público; Fluminense critica possibilidade de liberação

Crédito: Definições em torno do Fla-Flu valerão também para final da Taça Rio (ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

O retorno do público carioca aos estádios pode acontecer em breve. Em resolução publicada nesta terça-feira, o diretor do Departamento de Competições da Ferj, Marcelo Vianna, informou que as finais do Campeonato Carioca, entre Flamengo e Fluminense e também da Taça Rio, entre Botafogo e Vasco, podem contar com a presença de uma parcela de público nos estádios.A Ferj destacou que há uma "rigorosa e estrita observância das regras sanitárias preconizadas para o combate à disseminação da Covid-19, estabelecidas pelas autoridades municipais e complementadas pelas diretrizes e normas descritas do Protocolo Jogo Seguro".

A definição sobre o tema acontecerá nesta quarta-feira. Estão previstas Reuniões de Segurança às 14h e às 14h30 sobre Planos de Ação e Contingência para o retorno dos torcedores aos estádios (incluindo a parcela de público em cada partida). As medidas em torno da Taça Rio estarão condicionadas às decisões tomadas quanto às finais do Campeonato Carioca.

EM NOTA, FLUMINENSE DIZ QUE SE OPÕE À VOLTA DE PÚBLICO

O Fluminense se manifestou sobre a possibilidade da final do Estadual contar com presença de torcedores. A equipe, que disse não ter recebido nenhum comunicado da Ferj sobre o possível debate, ratificou sua oposição ao regresso dos torcedores: