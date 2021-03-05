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Fim de ciclo: Henrique e Vasco decidem não renovar contrato e lateral-esquerdo deixará o clube

Jogador de 26 anos tem contrato com o Cruz-Maltino até agosto e é o jogador há mais tempo no time principal. Ele estreou em 2013 e tem relação de amor e ódio com a torcida...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 17:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mar 2021 às 17:45
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O fim de uma era. O lateral-esquerdo Henrique, que tem contrato com o Vasco até agosto, não renovará o contrato. O acordo entre o estafe do atleta e o clube significa que ele se reapresenta nesta segunda-feira, mas deve ficar fora dos treinos e jogos do elenco principal.O lateral de 26 anos é o jogador há mais tempo no elenco principal do Vasco. Ele estreou em 2013, e era apontado como técnico e regular na posição. Chegou a defender categorias de base da Seleção Brasileira. Com o tempo, passou a ser alvo de críticas torcidas.
E como ele foi se tornando remanescente de diferentes grupos, virou alvo prioritário em diferentes momentos. Alternou entre a titularidade e o banco de reservas, mas foi figura constante, principalmente a partir de 2017. Tem mais de 160 jogos pelo clube cruz-maltino.
A saída de Henrique é mais um passo na reformulação do elenco do Vasco para a temporada 2021. Um time formado por juniores e atletas de, no máximo, 22 anos, está defendendo a Cruz de Malta nos primeiros jogos do Campeonato Carioca. Os demais se reapresentam nesta segunda-feira.
Com a saída de Henrique e a extensão do prazo para a reapresentação de Neto Borges, o único lateral-esquerdo do elenco é Riquelme, que está se recuperando de lesão. No time que iniciou o Estadual, MT atuou improvisado na função.

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