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futebol

Fim da novela! Volante Juninho renova com o Vasco até o fim de 2023

Jogador de 19 anos revelado nas categorias de base de São Januário chegou a um acordo com o clube em relação os valores e deve começar a ganhar chances com o técnico Ramon...
LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2020 às 15:29

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 15:29

Crédito: Divulgação
O imbróglio envolvendo a renovação do volante Juninho com o Vasco teve um final feliz. O jogador de 19 anos, revelado nas categorias de base de São Januário, assinou novo contrato com o clube, nesta terça-feira, com validade até o dia 31 de dezembro de 2023. O atual contrato terminaria em maio de 2021.
- Graças a Deus conclui mais uma etapa da minha vida. Hoje assinei meu contrato profissional com o Vasco e isso não tem preço. É o meu clube de coração, desde quando nasci. Poder jogar no clube que você torce é a melhor coisa do mundo. Agradeço ao Vasco e às pessoas que me ajudaram e incentivaram, nunca deixaram eu desanimar. Agora é comigo. Vou trabalhar, fazer a minha parte para poder dar alegria para a torcida e para a minha família - celebrou Juninho.
A negociação entre as partes ficou emperrada em alguns momentos, diante das divergências nos valores. O atleta chegou a ser afastado do elenco e a treinar separado do grupo, mas já havia feito um acordo com a diretoria para ser reincorporado no início do mês.
Juninho foi um dos destaques do Cruz-Maltino da Copa São Paulo e foi lançado pelo ex-técnico Abel Braga no time principal, no início do ano. Ramon não esconde que gostaria de contar com o jogador, que já vinha sendo utilizado com frequência pelo seu antecessor no cargo.
A renovação de Juninho vem em boa hora para o Vasco depois da confirmação das saídas de Raul e Guarín, atletas que atuam na mesma posição. Atualmente o Vasco tem como opções Andrey, Fellipe Bastos, Bruno Gomes, Marcos Júnior e o recém-contratado, Carlinhos.

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