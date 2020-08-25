Fim da novela! Volante Juninho renova com o Vasco até o fim de 2023

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O imbróglio envolvendo a renovação do volante Juninho com o Vasco teve um final feliz. O jogador de 19 anos, revelado nas categorias de base de São Januário, assinou novo contrato com o clube, nesta terça-feira, com validade até o dia 31 de dezembro de 2023. O atual contrato terminaria em maio de 2021.

- Graças a Deus conclui mais uma etapa da minha vida. Hoje assinei meu contrato profissional com o Vasco e isso não tem preço. É o meu clube de coração, desde quando nasci. Poder jogar no clube que você torce é a melhor coisa do mundo. Agradeço ao Vasco e às pessoas que me ajudaram e incentivaram, nunca deixaram eu desanimar. Agora é comigo. Vou trabalhar, fazer a minha parte para poder dar alegria para a torcida e para a minha família - celebrou Juninho.

A negociação entre as partes ficou emperrada em alguns momentos, diante das divergências nos valores. O atleta chegou a ser afastado do elenco e a treinar separado do grupo, mas já havia feito um acordo com a diretoria para ser reincorporado no início do mês.

Juninho foi um dos destaques do Cruz-Maltino da Copa São Paulo e foi lançado pelo ex-técnico Abel Braga no time principal, no início do ano. Ramon não esconde que gostaria de contar com o jogador, que já vinha sendo utilizado com frequência pelo seu antecessor no cargo.