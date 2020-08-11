Fim da novela! Vasco e Red Bull Bragantino chegam a acordo e Raul muda de clube

Uma novela das mais demoradas chega ao fim. O volante Raul, do Vasco, finalmente teve o futuro resolvido e vai ser jogador do Red Bull Bragantino. Foram semanas e semanas de negociação até o imbróglio em relação ao jogador de 24 anos ser resolvido. A confirmação da transferência foi publicada originalmente pelo site "Yahoo Esportes" e confirmada pelo LANCE!.O jogador já foi liberado pelo Cruz-Maltino. Para o acordo ser sacramentado, o clube paulista vai desembolsar cerca de R$ 1,2 milhão. Cerca de metade deste valor terá o jogador como destinatário, por uma dívida do Vasco com ele que o Red Bull Bragantino assume. A outra metade fica em São Januário. Tais valores foram informados pelo "Globoesporte.com" e confirmados pelo LANCE!.
O interesse do time comandado por Felipe Conceição em Raul se intensificou durante a paralisação do calendário do futebol por causa do novo coronavírus. O meio-campista, embora agrade a Ramon Menezes, havia virado reserva de Fellipe Bastos e, mesmo brigando por posição, optou por deixar o clube.
Neste cenário, o agora ex-jogador do Vasco já treinava separado do elenco principal na última semana. A negociação teve jogadores do Red Bull Bragantino oferecidos, mas só se confirmou a partir dos valores citados acima serem confirmados.