Fim da novela! Vasco e Red Bull Bragantino chegam a acordo e Raul muda de clube

Uma novela das mais demoradas chega ao fim. O volante Raul, do Vasco, finalmente teve o futuro resolvido e vai ser jogador do Red Bull Bragantino. Foram semanas e semanas de negociação até o imbróglio em relação ao jogador de 24 anos ser resolvido. A confirmação da transferência foi publicada originalmente pelo site "Yahoo Esportes" e confirmada pelo LANCE!.O jogador já foi liberado pelo Cruz-Maltino. Para o acordo ser sacramentado, o clube paulista vai desembolsar cerca de R$ 1,2 milhão. Cerca de metade deste valor terá o jogador como destinatário, por uma dívida do Vasco com ele que o Red Bull Bragantino assume. A outra metade fica em São Januário. Tais valores foram informados pelo "Globoesporte.com" e confirmados pelo LANCE!.