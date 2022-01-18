Fim da novela! Flamengo anuncia a renovação de contrato de Arrascaeta

Fim de novela. Após meses de negociações e conversas, sendo as duas últimas recentes decisivas, o Flamengo anunciou, nesta terça-feira, que chegou a um acordo para renovar o contrato de Arrascaeta até dezembro de 2026 - o anterior expiraria ao fim da temporada de 2023. O uruguaio, assim, enfim terá a valorização salarial pedida. Havia um entrave em relação aos 25% dos direitos econômicos do atleta que pertenciam ao Defensor Sporting, do Uruguai, que pedia 5 milhões de euros para que os valores envolvidos entre todas as partes fossem alinhavados sem outras barreiras.