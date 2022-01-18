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futebol

Fim da novela! Flamengo anuncia a renovação de contrato de Arrascaeta

Agora com vínculo novo, uruguaio iniciará a quarta temporada com a camisa rubro-negra...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2022 às 08:55

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 08:55

Fim de novela. Após meses de negociações e conversas, sendo as duas últimas recentes decisivas, o Flamengo anunciou, nesta terça-feira, que chegou a um acordo para renovar o contrato de Arrascaeta até dezembro de 2026 - o anterior expiraria ao fim da temporada de 2023. O uruguaio, assim, enfim terá a valorização salarial pedida. Havia um entrave em relação aos 25% dos direitos econômicos do atleta que pertenciam ao Defensor Sporting, do Uruguai, que pedia 5 milhões de euros para que os valores envolvidos entre todas as partes fossem alinhavados sem outras barreiras.
E ficou acordado que o Flamengo pagará à vista por 12,5% dos direitos dos uruguaios, com uma outra parte a ser paga de acordo com metas estabelecidas ao longo das próximas cinco temporadas de vínculo. Desde janeiro de 2019 no Flamengo, Arrascaeta soma 135 partidas, 38 gols e 46 assistências, além dos seguintes títulos: uma Libertadores, dois Brasileiros, três Cariocas, duas Supercopas do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.
Crédito: ArrascaetachegouaoFlamengonoiníciode2019(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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