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futebol

“Fim da Avenida Diogo Barbosa”: Luxa elogia jogador após falha

Primeiro gol no jogo contra o Água Santa foi tomado nas costas do jogador, que divide opinião entre os torcedores; para o técnico, porém, o camisa 6 está com moral...

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 18:00

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2020 às 18:00
Crédito: Gol do Água Santa surgiu nas costas do lateral-esquerdo neste domingo (Agência Palmeiras/Divulgação
Com o afastamento de Matías Viña da lateral-esquerda no clássico contra o Corinthians, na última quarta-feira, o técnico Vanderlei Luxemburgo colocou Diogo Barbosa na posição. Neste domingo, contra o Água Santa, a escalação do camisa 6 se repetiu e, mesmo com sua falha no gol tomado, o treinador enalteceu o trabalho realizado pelo jogador.
- Ele errava muito, os adversários aproveitavam muito as costas dele. Agora, ele está combatendo bem. Não tem mais a "Avenida Diogo Barbosa". Ele está marcando, tirando a bola e apoiando sem perder a bola, o que traz o risco de o time tomar contragolpe. Estou gostando do Diogo. A tendência é ele evoluir. Temos dois bons laterais pelo lado esquerdo – disse Luxa após a partida.
O Palmeiras foi a campo no Allianz Parque no último domingo pela 12ª e última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Começou perdendo do Água Santa com gol de Lucas Silva, que recebeu passe perfeito de Luan pela esquerda. Ele apareceu atrás justamente de Diogo Barbosa, que sequer percebeu a passagem do atacante pelas suas costas.O lateral não é unanimidade entre a torcida do Palmeiras. Ele chegou ao clube em 2018 e, assim como no Cruzeiro, seu clube anterior, mostrou sempre mais familiaridade na parte ofensiva do campo do que na parte defensiva. Ainda assim, era o titular. Com a chegada de Matías Viña neste ano e o empréstimo de Victor Luís ao Botafogo, ele é a segunda opção de Luxemburgo no setor.
Viña foi o titular no clássico contra o Corinthians, porém, sofreu uma concussão ao bater cabeça com o também palmeirense Patrick de Paula. Foi substituído por Diogo Barbosa e, neste domingo, também não atuou. Segundo Luxa, a escalação do uruguaio dependerá da avaliação do departamento médico, mas que o trabalho com Diogo está em evolução.
O Palmeiras, classificado em primeiro do grupo B, enfrentará o Santo André na próxima quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, pelas quartas de final. O jogo é único e, quem vencer, estará classificado para a semifinal, que acontece no domingo, também em partida única.

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