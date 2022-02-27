Filipe Machado cita diferença no ambiente do Cruzeiro em relação a 2020: 'Temos prazer de estar aqui'

O ano de 2022 do Cruzeiro está mais calmo para o elenco. Diferente de 2020, quando a situação estava conturbada após o rebaixamento para a segunda divisão. Essa é a percepção do volante Filipe Machado, que estava naquele time, saiu, e voltou este ano. Ele fala da diferença de momentos das suas duas passagens pelo clube. Machado sente que o Cruzeiro, de agora é mais saudável e leve do que há dois, anos, quando havia pressão pós-queda. Esse bom momento interno é um trunfo para a Raposa, que deseja voltar à elite nacional em 2023. Confira o que disse o jogador celeste nos vídeos da matéria. (Bruno Haddad/Cruzeiro)