Filipe Luís revela orientação no vestiário e exalta eficiência de Gabigol nos pênaltis: 'Segurança impressionante'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Na vitória sobre a LDU, na última terça-feira, Gabigol chegou à marca de 19 pênaltis convertidos em 20 cobrados pelo Flamengo. Esse aproveitamento de 95% rendeu ao atacante, inclusive, elogios do companheiro de equipe. Em vídeo divulgado pelo clube nesta sexta-feira, Filipe Luís reviu os lances da partida e exaltou a qualidade do camisa 9 na marca da cal.

+ Veja lista de jogadores mais utilizados por Rogério Ceni na temporada- A gente estava conversando no avião depois do jogo da importância de ter um especialista no pênalti. Poucas vezes eu estive tão seguro de um gol como eu estou quando o Gabigol vai bater um pênalti. Claro que vai chegar um momento que ele vai errar, mas hoje ele passa essa segurança impressionante. Calma, frieza, lê muito bem, estuda os goleiros... É um cara que não para de crescer e evoluir, e por isso ele está no nível que está.

No vídeo de bastidores divulgado pelo Flamengo, é possível ver uma imagem curiosa no vestiário antes da partida em Quito: enquanto Gabigol recebe massagem, Filipe Luís se aproxima e mostra alguma imagem no tablet. Segundo o lateral, essa orientação sobre os goleiros adversários é comum por ambos serem batedores de pênalti, mas o especialista no quesito é o atacante.

- A gente sempre comenta, porque eu também sou um dos batedores de pênalti do time. A gente sempre comenta sobre os goleiros. No caso, ele também estuda muito os goleiros. A gente estava comentando um lance em específico, em uma disputa de pênaltis, que ele ficou no meio. Mas o Gabi é especialista e eu só tenho a aprender com ele neste quesito.

+ Confira a tabela completa da Libertadores