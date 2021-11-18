Filipe Luís retorna em alto nível no Flamengo e lidera quatro estatísticas relevantes no Brasileirão

O Flamengo venceu o Corinthians por 1 a 0, na última quarta-feira, em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileiro e marcado pelo "abraço" da torcida ao time rubro-negro, que viu o Maracanã, lotado, pulsar na última partida no Rio de Janeiro antes da decisão da Libertadores. E Filipe Luís teve a oportunidade de retornar e participar da festa com mais uma atuação consistente. Filipe Luís iniciou no banco e entrou na volta do intervalo. Atuou por 45 minutos, depois de oito jogos como desfalque por conta de uma lesão na panturrilha, e acentuou os seus ótimos números no Brasileirão. Aliás, o camisa 16 lidera quatro estatísticas relevantes dentre todos os laterais da competição, de acordo com o site especializado "Footstats". Confira:

- 1º em passes certos por jogo (66,6)- 1º em acerto de passes (95% de aproveitamento)- 1º em lançamentos certos (2,1)- 1º em acerto de lançamentos (56% de aproveitamento)

Vale lembrar que a renovação de Filipe Luís, de 36 anos, com o Flamengo foi publicada ontem no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O vínculo, que terminaria no fim deste ano, foi prorrogado até dezembro de 2022.

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E é possível que Filipe Luís ganhe mais minutagem no próximo jogo do Fla, seguindo o planejamento para os atletas de olho na final da Libertadores, dia 27. O desafio a seguir do Rubro-Negro é contra o Internacional, às 21h30 deste sábado, no Beira-Rio, pela 24ª rodada do Brasileirão.