Filipe Luís lamenta derrota do Flamengo e destaca desfalques: 'Temos de continuar melhorando'

Neste domingo, o Flamengo perdeu para o Fluminense por 1 a 0, na Neo Química Arena, em partida válida pela nona rodada do Brasileirão. Após o jogo, Filipe Luís destacou que mesmo com o resultado, o time foi superior em campo. O lateral também destacou os desfalques para o jogo de hoje. - É a beleza do futebol, fizemos um grande jogo, controlamos o jogo, não tínhamos dado chance até então, em uma jogada no fim do jogo conseguiram fazer o gol. A gente não conseguiu fazer o gol. O time vem de uma sequência importante, desgaste, desfalques. Não serve como desculpa, mas temos de continuar melhorando porque esse plantel pode muito mais do que diz agora a classificação - disse.