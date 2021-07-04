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futebol

Filipe Luís lamenta derrota do Flamengo e destaca desfalques: 'Temos de continuar melhorando'

Jogador afirmou que time vem em uma sequência difícil e com o time desfalcado, mas salientou que rubro-negro foi melhor em campo...

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 19:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jul 2021 às 19:06
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Neste domingo, o Flamengo perdeu para o Fluminense por 1 a 0, na Neo Química Arena, em partida válida pela nona rodada do Brasileirão. Após o jogo, Filipe Luís destacou que mesmo com o resultado, o time foi superior em campo. O lateral também destacou os desfalques para o jogo de hoje. - É a beleza do futebol, fizemos um grande jogo, controlamos o jogo, não tínhamos dado chance até então, em uma jogada no fim do jogo conseguiram fazer o gol. A gente não conseguiu fazer o gol. O time vem de uma sequência importante, desgaste, desfalques. Não serve como desculpa, mas temos de continuar melhorando porque esse plantel pode muito mais do que diz agora a classificação - disse.
> Confira a classificação da Série A do BrasileirãoNa décima rodada, o Flamengo enfrenta o Atlético-MG na quarta-feira (7), às 19h, no Mineirão. A partida será transmitida pelo Premiere e Tempo Real do LANCE!

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