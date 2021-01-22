Filipe Luís enaltece postura do Flamengo contra o Palmeiras: 'Time muito mais concentrado e pilhado'

O Flamengo venceu o Palmeiras nesta quinta-feira, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Mané Garrincha. O placar terminou 2 a 0 para o Rubro-Negro, que demonstrou amplo domínio sobretudo no primeiro tempo. E Filipe Luís enalteceu a postura da equipe em campo:> ATUAÇÕES: Arão e Pepê se destacam na vitória do Fla sobre o Palmeiras
- Foram vitórias muito importantes e difíceis (contra o Goiás e a de hoje)... Pelo momento que o time vinha vivendo, a pressão que existe, pelo nosso objetivo principal, que é ser campeão, tendo ainda uma pressão interna nossa mesmo... Mas não temos que pensar nisso agora (ser campeão), temos que pensar sempre no próximo jogo, como fizemos hoje, passo a passo e competir no jogo que vem - disse o lateral-esquerdo, completando:
- O time está melhorando. A gente conversou bastante e teve uma mudança de atitude. Pudemos ver um time muito mais concentrado e pilhado em campo, e isto está fazendo a diferença, pois sabemos que qualidade sobra. É encaixar nos próximos jogos, que a tendência é fazer jogos como este (vitória sobre o Palmeiras).
O PRÓXIMO JOGO DO FLA
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Com 55 pontos, o Flamengo está na terceira posição, quatro atrás do líder Internacional. No próximo domingo, o time de Rogério Ceni enfrenta o Athletico-PR, na Arena da Baixada. Assim, o elenco rubro-negro permanece em Brasília até sábado, quando embarca para Curitiba. A partida válida pela 32ª rodada do Brasileiro, contra o Furacão, será às 16h deste domingo.