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futebol

Filipe Luís e Arrascaeta são poupados do Fla para o duelo com o Ceará

Por apresentar desgaste muscular, dupla sequer viaja para Fortaleza. O goleiro César volta a treinar bem e fará parte da delegação rubro-negra no confronto com o Vozão...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 13:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2020 às 13:20
Crédito: Filipe Luís e Arrascaeta entram para a lista de desfalques do Rubro-Negro (Alexandre Vidal
O técnico Domènec Torrent terá mais duas baixas para escalar o Flamengo no confronto com o Ceará. Por apresentarem desgaste muscular, o lateral-esquerdo Filipe Luís e o meia De Arrascaeta não foram relacionados para viajarem com o elenco rumo a Fortaleza.
O Rubro-Negro já não contaria com outro jogador visto como crucial para o elenco: o atacante Bruno Henrique, que se recupera de um edema no joelho direito com o intuito de ajudar a equipe na próxima quinta-feira, contra o Independiente del Valle, na retomada da campanha da Copa Libertadores.
Já o goleiro César está na lista de relacionados do Rubro-Negro para o confronto com o Ceará. Ele se recuperou da Covid-19 e voltou a treinar em tempo integral já na última segunda-feira.
O Flamengo mede forças com o Ceará neste domingo, às 18h.
Segue a lista de relacionados:
Goleiros: César, Gabriel Batista e Hugo.Laterais: Isla, Matheuzinho, Renê e Ramon.Zagueiros: Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Thuler.Meio-campistas: Willian Arão, Thiago Maia, Diego, Everton Ribeiro e Pepê.Atacantes: Gabigol, Pedro, Michael, Vitinho e Lincoln.

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