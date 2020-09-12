Filipe Luís e Arrascaeta são poupados do Fla para o duelo com o Ceará

Crédito: Filipe Luís e Arrascaeta entram para a lista de desfalques do Rubro-Negro (Alexandre Vidal

O técnico Domènec Torrent terá mais duas baixas para escalar o Flamengo no confronto com o Ceará. Por apresentarem desgaste muscular, o lateral-esquerdo Filipe Luís e o meia De Arrascaeta não foram relacionados para viajarem com o elenco rumo a Fortaleza.

O Rubro-Negro já não contaria com outro jogador visto como crucial para o elenco: o atacante Bruno Henrique, que se recupera de um edema no joelho direito com o intuito de ajudar a equipe na próxima quinta-feira, contra o Independiente del Valle, na retomada da campanha da Copa Libertadores.

Já o goleiro César está na lista de relacionados do Rubro-Negro para o confronto com o Ceará. Ele se recuperou da Covid-19 e voltou a treinar em tempo integral já na última segunda-feira.

O Flamengo mede forças com o Ceará neste domingo, às 18h.

Segue a lista de relacionados: