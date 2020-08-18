Filipe Luís diz que tem o sonho de voltar ao Atlético de Madrid um dia

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Há pouco mais de um ano no Flamengo, o lateral-esquerdo Filipe Luís, que fez história no Atlético de Madrid, demonstrou carinho pelo clube da capital espanhola e afirmou que tem o sonho de voltar ao Colchonero um dia. A declaração foi dada ao programa "The Conference Call".

Filipe contou que antes de acertar com o Rubro-Negro, teve propostas de vários clubes, mas que a do Flamengo, por se tratar do seu time do coração, foi a que mais mexeu com o lateral. No entanto, o jogador disse que o Atléti deixou as portas abertas ao camisa 16.

- Quando o meu contrato com o Atlético estava acabando, ouvi todas as ofertas. Foram sei meses muito intensos. E a do Flamengo foi a que mais me seduziu. Fui torcedor do clube quando criança, e o treinador me amava. Mas o Atlético deixou as portas abertas para mim, e eu gostaria de voltar um dia - disse.Filipe Luís também falou sobre a torcida do Flamengo em comparação com a do clube espanhol, considerada por muitos como "a torcida europeia mais sul-americana".

- Ainda sonho em jogar no Vicente Calderón (atual Wanda Metropolitano), mas aqui estão 70 mil todo jogo, que cantam e pulam o tempo todo. É diferente. Você sente a pressão.

O jogador de 35 anos também falou sobre a possibilidade de ser treinador no futuro, algo que o agrada. Filipe, entretanto, disse que precisará aprender a como lidar com um grupo de jogadores.