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Filipe Luís critica árbitro de Fla-Flu: 'Toda hora quer parar. Queremos a bola rolando'

Lateral-esquerdo não gostou da arbitragem de Alexandre Vargas Tavares de Jesus neste sábado, na primeira partida da decisão do Campeonato Carioca...

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 23:14

LanceNet

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Publicado em 

15 mai 2021 às 23:14
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Fla-Flu deste sábado, válido pelo jogo de ida da decisão do Carioca, terminou em 1 a 1, deixando o título estadual aberto para a partida de volta, no próximo sábado. Na saída de campo, o lateral-esquerdo Filipe Luís fez elogios ao Tricolor, mas também lamentou o "jogo truncado" no Maracanã.
Ao fim dos 90 minutos, foram 40 faltas marcadas (22 do Flamengo e 18 do Fluminense) pelo árbitro Alexandre Vargas Tavares de Jesus, responsável, na visão de Filipe Luís, por tantas interrupções.
- Foi um grande jogo. O Fluminense é uma equipe com muita qualidade, fizeram trocas e foram melhores no segundo tempo. Jogo truncado, quem dá falta é o juiz. Queremos jogar, queremos a bola rolando. Toda hora quer parar, dialogar. De 45 minutos, jogamos 20. Isso favorece o Fluminense, que joga no contra-ataque. Esperamos que no próximo seja diferente. Que vença o melhor. São duas grandes equipes - comentou Filipe Luís, do Flamengo, à TV Record.

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