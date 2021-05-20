Filho de Zé Maria, formado no clube, Copa do Mundo... Fernando Lázaro estreia como técnico do Corinthians

Desde a saída de Vagner Mancini, no último domingo, o Corinthians ainda não definiu seu novo treinador, mas essa fase de transição proporciona mais uma daquelas grandes história do futebol, que será escrita nesta quinta-feira, contra o Sport Huancayo-PER, pelo analista de desempenho Fernando Lázaro, que comandará o time na Neo Química Arena. Filho de Zé Maria, com quase duas décadas de clube e passagem pela Seleção, ele faz sua estreia como técnico.TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui

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Responsável pelo setor de análise de desempenho do Timão, Lázaro chegou ao Parque São Jorge em 1999, aos 17 anos, para integrar o que era o departamento de informática corintiano. Dali foi plantada a semente para a criação do setor de inteligência do clube, que virou referência no país.

Passando por vários setores dentro do Corinthians, Fernando pode absorver conhecimento de inúmeros profissionais que passaram por ali ao longo de quase duas décadas. Com um deles, Tite, ele teve a oportunidade de integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira, quando deu um "até logo" ao Timão para acompanhar o treinador. Com ele, acabou indo para uma Copa do Mundo. Algo que o garoto de 17 anos jamais imaginaria que poderia acontecer.

- O Fernando de 17 anos não tinha a menor ideia, um dos primeiros empregos aqui, novo, sem saber o que iria fazer e foi se formando aqui dentro. O Corinthians foi minha faculdade de tudo, mais do que qualquer coisa. E nessa hora, que vem tudo de uma vez, ter passado por tudo, vários processos, ajudando na fisiologia, na preparação física, você acaba aprendendo um pouquinho - disse o analista para a Corinthians TV antes de completar:

- Eu tive muita sorte nesse tempo todo de ter muitas pessoas no caminho que ajudaram com muita informação, o clube sempre teve comissões de excelência, profissionais chegando na Seleção, em todas as épocas, peguei muita gente boa aqui. Fui sempre encostando, aprendendo, curioso, mas o Fernando de 17 anos não imaginava jamais muita coisa que aconteceu com o Fernando de 39 aqui no clube, essa oportunidade (de ser técnico), estar numa Copa do Mundo, coisa que o Fernando de 17 nunca sonhou.Após essas experiências fora do clube, incluindo uma com Sylvinho, no Lyon-FRA, Lázaro retornou ao Timão no início deste ano para chefiar o Cifut. Mesmo com todo esse tempo de casa, uma estreia como treinador é algo que ele não poderia imaginar. Não à toa, a expectativa nesses dias em torno da partida desta quinta-feira o tem deixado com a cabeça a mil. Neste momento de transição do clube, a ordem é "simplificar" os processos com o elenco.

- É uma coisa que a gente nunca espera, é difícil dizer que está preparado, porque não é verdade, gera muita ansiedade, mas por outro lado é um desafio, acaba sendo uma oportunidade de colaborar com o clube neste momento, como foi solicitado. Feliz também por sentir essa confiança das pessoas aqui do clube, não só da direção, mas de todo mundo querendo colaborar, querendo ajudar, muito tempo de casa, conhecendo muita gente... Então é uma mistura, muita coisa, cabeça a mil o tempo inteiro e a gente tentando organizar a quantidade de informação, simplificar, entender o momento, ajustar... Os atletas estão sendo excelentes nesse aspecto, colaborando muito, estamos aprendendo, tanto tempo de casa, passinho a passinho, agora sendo uma oportunidade diferente, interessante, difícil, está sendo uma mistura.

Para completar a ligação enorme de Fernando Lázaro com o Corinthians, basta dizer que ele é filho de uma das maiores lendas da história do clube: Zé Maria, que defendeu o Alvinegro entre 1970 e 1983, com 598 jogos no período. Assim, o analista tem o Timão no sangue e aproveitou a oportunidade como interino para presentear o pai, que completou 72 anos na última terça-feira.