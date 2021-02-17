Filho de Felipe Melo, Linyker é promovido ao Sub-20 do Palmeiras

Crédito: Fábio Menotti/Palmeiras

O lateral-direito Linyker Melo, de 17 anos, foi promovido à equipe Sub-20 do Palmeiras. O jovem é filho de Felipe Melo, volante e uma das principais lideranças do time profissional do Verdão.

Negociação por Rafinha, Alaba anunciando futuro… Veja o Dia do Mercado!

Linyker não chegou a ser relacionado para partidas oficiais pelo Sub-17 e passa a integrar o Sub-20 inicialmente como opção para a lateral-direita entre os reservas.

O jovem conta com patrocínio da Adidas e chegou ao Palmeiras em 2020, vindo do Volta Redonda, após ser aprovado em período de testes.

>> Veja a tabela completa do Brasileirão e simule os próximos jogosEm setembro do ano passado, ele chegou a realizar um treino junto com seu pai no Verdão, quando o elenco principal viajou para uma partida fora de casa pela Libertadores, mas não contou com Felipe Melo, que permaneceu na Academia de Futebol em recuperação final de lesão. O volante participou de um jogo treino contra a equipe Sub-17 do clube e enfrentou seu filho.

Linyker, inclusive, falou com o LANCE!/NOSSO PALESTRA em meados de 2020 sobre Palmeiras, Felipe Melo, futuro e muito mais. Confira:

Começando pelo Palmeiras: Embora você tenha entrado na base do clube só em 2020, seu pai está lá desde 2017 e é identificado com a torcida. Isso influenciou na sua relação com o time de alguma forma, fez com que você virasse um pouco palmeirense também?

Completamente. Desde que o meu pai veio pro Palmeiras, eu passei a torcer pelo clube e também ir aos jogos. No Brasileirão de 2018 em que o Palmeiras foi campeão, eu entrei em campo e levantei a taça, isso fez eu me apaixonar pelo clube e hoje sou palmeirense, sem dúvida.

E como você lida com o fato de ter um pai tão famoso no futebol? Você vê isso como algo positivo, que te motive, ou uma pressão a mais?

As duas coisas. Me motiva, porque me inspiro nele, e a pressão é grande, né, porque carrega um nome forte. Desde pequeno, eu nasci convivendo com isso, fui crescendo convivendo com isso… Ele jogou na seleção e nos maiores clubes da Europa, então eu estou acostumado.

O Felipe Melo é, indiscutivelmente, um grande personagem do futebol, seja por suas declarações muito sinceras, por sua visível liderança dentro e fora de campo, ou por outros fatores. Você tem essa personalidade forte também, ou prefere manter um perfil mais discreto?

Eu tenho a personalidade forte igual à do meu pai, mas ele chegou aonde chegou jogando, né? Então, eu me espelho nisso nele: em chegar jogando, não falando. Meio que com a personalidade forte, sempre. Me espelho nisso nele.

Qual o maior sonho que você quer realizar na sua carreira?