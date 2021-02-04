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Filho de ex-camisa 10 do Flamengo, Yago Ferreira vê evolução na base do Fluminense

Meia-atacante de 19 anos foi um dos destaque deste Brasileiro Sub-20 e pode ser surpresa no time Sub-23 do Tricolor na próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2021 às 15:46

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 15:46

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Fluminense é acostumado a cultivar boas histórias em Xerém. Uma dessas é a de Yago Ferreira, meia-atacante do time Sub-20 tricolor. Titular em boa parte dos jogos da categoria nesta temporada, o jovem é filho de Iranildo, mais conhecido como Chuchu, ex-jogador e camisa 10 do Flamengo, que jogou entre os anos 90 e 2000. Inspirado pelo pai, o atleta também investiu na carreira de jogador profissional e sonha com a ascensão ao time principal.
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- Meu pai é minha maior inspiração na carreira e na vida. Acompanhei os últimos anos dele como jogador e sempre tive como meu ídolo. Ele sempre me apoiou - exaltou.
Yago será uma das novidades do Fluminense no time Sub-23 na próxima temporada. O time de Aspirantes, inclusive, já se reapresentou no CT Carlos Castilho para iniciar a preparação para o Campeonato Carioca, com início no dia 28. O jovem de 19 anos (completa 20 em agosto) pode ser uma novidade na lista de relacionados. Em 2020/21, o jogador fez 25 jogos, sendo 17 como titular, e marcou um gol. O Sub-20, vale lembrar, acabou eliminado no Brasileirão para o Flamengo, nas quartas de final.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
- Foi uma temporada de muito aprendizado. Acredito que pude evoluir bastante com a ajuda do técnico (Eduardo Oliveira) e dos meus companheiros. Como meio-campista, evoluí bastante o meu jogo, com passes, assistências e ajuda na criação e saída de bola - disse o jovem.

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