Filho de ex-camisa 10 do Flamengo, Yago Ferreira vê evolução na base do Fluminense

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

O Fluminense é acostumado a cultivar boas histórias em Xerém. Uma dessas é a de Yago Ferreira, meia-atacante do time Sub-20 tricolor. Titular em boa parte dos jogos da categoria nesta temporada, o jovem é filho de Iranildo, mais conhecido como Chuchu, ex-jogador e camisa 10 do Flamengo, que jogou entre os anos 90 e 2000. Inspirado pelo pai, o atleta também investiu na carreira de jogador profissional e sonha com a ascensão ao time principal.

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- Meu pai é minha maior inspiração na carreira e na vida. Acompanhei os últimos anos dele como jogador e sempre tive como meu ídolo. Ele sempre me apoiou - exaltou.

Yago será uma das novidades do Fluminense no time Sub-23 na próxima temporada. O time de Aspirantes, inclusive, já se reapresentou no CT Carlos Castilho para iniciar a preparação para o Campeonato Carioca, com início no dia 28. O jovem de 19 anos (completa 20 em agosto) pode ser uma novidade na lista de relacionados. Em 2020/21, o jogador fez 25 jogos, sendo 17 como titular, e marcou um gol. O Sub-20, vale lembrar, acabou eliminado no Brasileirão para o Flamengo, nas quartas de final.

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