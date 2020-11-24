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Filho de Bebeto de Freitas revela ânsia por mudança em eleição: 'Botafogo merece ser melhor tratado'

Rico de Freitas manifesta apoio a Durcesio de Mello no pleito que acontece nesta terça-feira na saída de General Severiano: 'É uma pessoa de caráter, de índole'...

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 18:45

LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2020 às 18:45
Crédito: 'Estamos cansados de ver o que estamos vendo nos últimos anos', diz Rico de Freitas (Sergio Santana
O desejo de novos ares no Botafogo pesou no voto de Rico de Freitas. Filho do ex-mandatário alvinegro Bebeto de Freitas, ele revelou nesta terça-feira que espera a vitória de Durcesio de Mello no pleito que vem acontecendo em General Severiano.
- Meu candidato é o Durcesio. O que eu espero... Não é o que eu espero do Durcesio, eu espero do Botafogo. Acho que não só eu, mas toda torcida estamos cansados de ver o que temos visto nos últimos anos - e, em seguida, destacou: - A importância deste clube é enorme para como ele vem sendo tratado. Espero do Durcesio o que conheço dele como pessoa. Uma pessoa de caráter, de índole. É nesses tipos de valores que acredito - disse Rico.
A eleição transcorre desde as 9h e segue até as 21h na sede social, em General Severiano.

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