Filho de Bebeto de Freitas revela ânsia por mudança em eleição: 'Botafogo merece ser melhor tratado'

O desejo de novos ares no Botafogo pesou no voto de Rico de Freitas. Filho do ex-mandatário alvinegro Bebeto de Freitas, ele revelou nesta terça-feira que espera a vitória de Durcesio de Mello no pleito que vem acontecendo em General Severiano.

- Meu candidato é o Durcesio. O que eu espero... Não é o que eu espero do Durcesio, eu espero do Botafogo. Acho que não só eu, mas toda torcida estamos cansados de ver o que temos visto nos últimos anos - e, em seguida, destacou: - A importância deste clube é enorme para como ele vem sendo tratado. Espero do Durcesio o que conheço dele como pessoa. Uma pessoa de caráter, de índole. É nesses tipos de valores que acredito - disse Rico.