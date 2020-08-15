Figueirense x Cruzeiro. Onde ver, palpites e prováveis times

Crédito: A Raposa está embalada na Série B e tenta sua terceira vitória na competição-(Bruno Haddad/Cruzeiro

O Cruzeiro tenta a sua terceira vitória no Brasileiro da Série B diante do Figueirense, neste domingo, às 16h, A Raposa “pagou” o débito de pontos negativos na competição, ao vencer seus dois primeiros jogos, contra Botafogo-SP e Guarani-SP.

Agora, o time celeste inicia o seu campeonato particular e focar no G4 do torneio. Se não houvesse a punição, o Cruzeiro seria o líder do Brasileiro da Série B. O time de Enderson Moreira pode se aproximar dos ponteiros da competição,

Aliás, o treinador celeste não terá três jogadores: Welinton, Jean e Giovanni, que serão poupados para evitar desgaste físico. Como só o lateral-esquerdo Giovanni é titular, o time não ficará muito desconfigurado. No Figueira, a ausência mais sentido será do técnico Márcio Coelho, que testou positivo para a Covid-19. Raul Cabral estará no banco de reservas do time catarinense, que ainda não venceu na Série B e está no Z4 da competição. Uma derrota para o Cruzeiro pode agravar sua delicada situação. FICHA TÉCNICA​FIGUEIRENSE x CRUZEIROData-Horário: 16 de agosto, às 16hEstádio-Local: Orlando Scarpelli, Florianópolis(SC)Árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadao (GO)Assistentes: Tiago Gomes da Silva e Hugo Savio Xavier Correa (ambos de GO)Onde acompanhar: Globo Minas, Premiere, Rádio Super FM, 91,7 e Rádio Itatiaia, 95,7FM

Figueirense: Sidão; Lucas, Alemão, Pereira e Brunetti; Geovanne, Patrick e Marquinho; Keké, Diego Gonçalves e Everton Santos. Técnico: Raul Cabral(interino)