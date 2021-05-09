Figueirense bate a Chapecoense pelas quartas de final do Catarinense

No Orlando Scarpelli, o Figueirense começou muito bem o mata-mata do Catarinense e venceu a Chape por 3 a 1. Agora, o Furacão joga pelo empate. Enquanto isso, a Chapecoense precisa aplicar um triunfo a partir de dois gols de diferença.
O duelo entre Chape e Figueirense acontece na quarta-feira, a partir das 20h30, na Arena Condá.
Primeiro Tempo
O Figueirense foi avassalador. Com apenas 25 minutos, o Figueira vencia com gols de Tiago Coser (contra), Breno e Giva, fato que deixou o Verdão do Oeste completamente atordoado.
Segundo Tempo
A Chape só deu sinal de reação na etapa final. Sem inspiração no coletivo, a dupla Perotti e Anselmo Ramon funcionou e conseguiu descontar.