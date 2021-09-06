Fifa 'lamenta' suspensão de Brasil x Argentina e diz que analisará relatórios

Crédito: NELSON ALMEIDA / AFP

A Fifa se pronunciou sobre a suspensão da partida entre Brasil e Argentina, no último domingo, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. De acordo com nota emitida pela entidade máxima do futebol, a confusão será analisada a partir de relatórios e uma "decisão será tomada no devido tempo".

+ Tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 - A Fifa lamenta as cenas anteriores à suspensão da partida entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo da Fifa 2022, que impediram milhões de torcedores de desfrutar de uma partida entre duas das mais importantes nações de futebol no mundo - disse a Fifa.

- Os primeiros relatórios oficiais da partidas foram enviados à Fifa. Estas informações serão analisadas pelos órgãos disciplinares competentes e uma decisão será tomada no seu devido tempo - completou a entidade. + Confira a repercussão da suspensão da partida entre Brasil e Argentina na imprensa internacional!

O jogo entre Brasil e Argentina foi paralisado por volta dos cinco minutos, na Neo Química Arena, em São Pulo, depois que agentes da Anvisa entraram no gramado para retirar jogadores argentinos que estavam no país de forma ilegal (Martínez, Romero, Lo Celso e Buendía) por terem passado pela Inglaterra recentemente.