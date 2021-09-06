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futebol

Fifa 'lamenta' suspensão de Brasil x Argentina e diz que analisará relatórios

Entidade máxima do futebol diz que fornecerá informações 'no devido tempo' e afirma que confusão 'impediu que torcedores desfrutassem de clássico entre duas grandes nações'...
LanceNet

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Publicado em 

06 set 2021 às 09:58

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 09:58

Crédito: NELSON ALMEIDA / AFP
A Fifa se pronunciou sobre a suspensão da partida entre Brasil e Argentina, no último domingo, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. De acordo com nota emitida pela entidade máxima do futebol, a confusão será analisada a partir de relatórios e uma "decisão será tomada no devido tempo".
+ Tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 - A Fifa lamenta as cenas anteriores à suspensão da partida entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo da Fifa 2022, que impediram milhões de torcedores de desfrutar de uma partida entre duas das mais importantes nações de futebol no mundo - disse a Fifa.
- Os primeiros relatórios oficiais da partidas foram enviados à Fifa. Estas informações serão analisadas pelos órgãos disciplinares competentes e uma decisão será tomada no seu devido tempo - completou a entidade. + Confira a repercussão da suspensão da partida entre Brasil e Argentina na imprensa internacional!
O jogo entre Brasil e Argentina foi paralisado por volta dos cinco minutos, na Neo Química Arena, em São Pulo, depois que agentes da Anvisa entraram no gramado para retirar jogadores argentinos que estavam no país de forma ilegal (Martínez, Romero, Lo Celso e Buendía) por terem passado pela Inglaterra recentemente.
De acordo com documentos da Anvisa, Fernando Ariel Batista, membro da comissão técnica de Lionel Scaloni, foi quem falsificou os documentos dos atletas na chegada ao Brasil.

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