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Fifa inicia pré-venda de ingresso para Mundial de Clubes 2021, que terá participação do Palmeiras

Entradas da semifinal, fase em que o Verdão entra no torneio, custam entre R$ 40 e R$ 300...
LanceNet

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Publicado em 

02 jan 2022 às 13:33

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 13:33

A Fifa começou a vender neste domingo (2) os ingressos para as partidas do Mundial de Clubes, que acontecerá entre 3 e 12 de fevereiro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, com a participação do Palmeiras. Até o dia 7, a compra de ingressos será exclusiva para usuários do cartão Visa.Os ingressos mais baratos custam em torno de 5 dólares (aproximadamente R$ 30 na cotação atual) e podem ser adquiridos através do site da Fifa (clique aqui para saber mais). As entradas para a semifinal, fase em que o Verdão estreia, tem ingressos de R$ 40 a R$ 300, na cotação atual.
>> Confira a tabela do Mundial de Clubes de 2021Os ingressos mais baratos para a final, que acontecerá no dia 12, têm um valor um pouco mais alto: a partir de R$ 75. Os mais caros também custam R$ 300.
Campeão da Libertadores, o Palmeiras será o representante da América do Sul no Mundial e irá enfrentar o vencedor do confronto entre Monterrey, do México, e Al Ahly, do Egito. Além deles, Chelsea, da Inglaterra, Al Hilal, da Arábia Saudita, Al Jazira, dos Emirados Árabes, e AS Pirae, do Taiti, disputam o torneio.
Crédito: PalmeirascomemoraotítulodaLibertadores2021(PABLOPORCIUNCULA/AFP

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