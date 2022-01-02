Fifa inicia pré-venda de ingresso para Mundial de Clubes 2021, que terá participação do Palmeiras

A Fifa começou a vender neste domingo (2) os ingressos para as partidas do Mundial de Clubes, que acontecerá entre 3 e 12 de fevereiro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, com a participação do Palmeiras. Até o dia 7, a compra de ingressos será exclusiva para usuários do cartão Visa.Os ingressos mais baratos custam em torno de 5 dólares (aproximadamente R$ 30 na cotação atual) e podem ser adquiridos através do site da Fifa (clique aqui para saber mais). As entradas para a semifinal, fase em que o Verdão estreia, tem ingressos de R$ 40 a R$ 300, na cotação atual.