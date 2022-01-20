Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fifa impõe novas regras para limitar empréstimo de atletas pelos clubes

Objetivo da entidade é evitar o acúmulo de jogadores por equipe, como é o caso do Chelsea, que possui 22 emprestados. Diretrizes entram em vigor em julho deste ano...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jan 2022 às 13:39

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 13:39

A partir da próxima temporada, os clubes terão uma novidade nas negociações do mercado de transferências. Nesta quinta-feira, a Fifa anunciou que irá mudar as regras para empréstimo de jogadores, com intuito de limitar a cessão dos atletas pelas equipes. O Chelsea, por exemplo, tem 22 jogadores emprestados a outros times.+ Tottenham marca duas vezes nos acréscimos e vence o Leicester em virada incrível na Premier League
A entidade máxima do futebol quer evitar que clubes com grande investimento comprem dezenas de jogadores para emprestá-los, como é o caso do Chelsea. Outro clube que possui vários jogadores nesta condição é o Manchester United, com 15 atletas cedidos, entre eles o meia Andreas Pereira, atualmente no Flamengo.
+ Inglês: Cristiano Ronaldo passa em branco, Fred vai bem e Manchester United vence o Brentford fora de casa
As regras passam a valer no dia 1º de julho deste ano. A partir da temporada 2022/23, os clubes devem reduzir o número de emprestados em oito jogador. Na época seguinte, sete, e por fim, a partir de 2024/25, o número será fixado em até no máximo seis atletas cedidos. Jogadores menores de 21 anos não fazem parte da nova regra.
Crédito: Fifavaipromovermudançanaregradejogadoresemprestados(Divulgação/Fifa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso pelo ICE nos EUA
Imagem de destaque
Vestibular USP e Unicamp 2027: confira dicas práticas para se preparar desde já
Imagem de destaque
Netflix: lançamentos da semana entre 13 e 19 de abril de 2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados