Fifa divulga a logo oficial da Copa do Mundo de 2022, no Catar

O emblema oficial dade 2022, no, foi revelado pelano início da tarde desta terça-feira (03). O lançamento oficial aconteceu em Doha, onde foi apresentado o emblema que apresenta a visão de um evento que conecta e envolve o mundo inteiro, de acordo com a entidade máxima do futebol mundial.

A Fifa divulgou nesta terça-feira o logo da Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar

A logo também apresenta elementos marcantes da cultura árabe local e regional, além de alusões ao belo jogo. As curvas do emblema representam as ondulações das dunas do deserto e o laço ininterrupto descreve o símbolo da infinidade.

Além de ecoar a forma do icônico troféu da Copa do Mundo FIFA, o emblema se inspira em um xale de lã tradicional. Durante os meses de inverno, xales são usados em todo o mundo e na região árabe e do Golfo, em particular por uma variedade de pessoas e em vários estilos.