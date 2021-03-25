Fifa decide não punir Noruega por protesto contra situação de trabalhadores da Copa do Catar

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A Fifa decidiu não punir a seleção norueguesa pelo protesto contra as más condições de trabalho dos operários que atuam nas obras para a Copa de 2022, no Catar. O ato foi realizado nesta quarta-feira, antes da vitória da Noruega, por 3 a 0, contra Gibraltar, pelas Eliminatórias Europeias.

> Veja a tabela das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo 2022.A frase escrita na camisa dos atletas noruegueses, dizia '“Direitos humanos, dentro e fora de campo". No aquecimento, os jogadores também exibiram uma mensagem: “Respeito, dentro e fora de campo”.

A Fifa se manifestou dizendo que acredita na 'liberdade de expressão', por isso, não optou por punir a equipe norueguesa.