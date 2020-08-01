FielZone inaugura Drive-in Funfest do Timão para Corinthians x Mirassol

A Soccer Hospitality, empresa idealizadora dos Camarotes FielZone, FanZone, Flórida Cup, Pub Sports e Live Eterna Resenha, oferece mais uma forma segura de entretenimento e lança o Drive-in Funfest FielZone no jogo Corinthians x Mirassol, semifinal do Paulistão, neste domingo, a partir das 15h. Os ingressos custam R$ 180 reais por carro com até quatro pessoas em seu interior.Proporcionando um ambiente totalmente seguro, que segue todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde - OMS, o espaço tem capacidade para 120 carros e um palco com mega telão para que o torcedor do Timão tenha a “sensação” de estar no camarote assistindo ao jogo. Antes do início da partida, a escola de samba Gaviões da Fiel se apresenta para fazer o esquenta, além disso, os participantes contarão com a presença de ex-jogadores como Chicão, Dinei, Ronaldo Giovanelli, entre outros.- O formato é uma alternativa para que a Nação Corintiana possa vibrar com o Timão de forma segura, divertida e nostálgica. É hora de torcermos unidos, porém cada um em seu espaço, mas com toda a qualidade, segurança e alegria que sempre oferecemos em nossos camarotes nos estádios - afirmou Leo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality.