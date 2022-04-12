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Ficou para terça-feira! Detalhes burocráticos atrasam anúncio de Rafael Ramos no Corinthians

Timão agora terá apenas um dia para regularizar a contratação antes do fechamento da janela de inscrições para o Brasileiro e a Copa do Brasil no primeiro semestre...
LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2022 às 22:14

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 22:14

O Corinthians esperava anunciar a contratação do lateral-direito português Rafael Ramos nesta segunda-feira (11), mas detalhes burocráticos impediram que isso acontecesse. No Brasil desde a semana passada, o jogador já realizou exames médicos e foi aprovado, aguardando somente que o seu visto de trabalho provisório seja regularizado na CBF.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Timão na Libertadores> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros na história corintiana
Com isso, o Timão terá que correr nesta terça-feira (12) para regularizar a situação do lateral, já que é o último dia para inscrição de atletas na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro.
Na Copa Libertadores, Rafael Ramos só poderá ser inscrito na próxima fase, caso o Timão avance, já que o prazo de registro de jogadores para disputar a fase de grupos da competição continental se encerrou no último dia 3 de março.
Rafael tem 27 anos e chega do futebol português, onde atuava pelo Santa Clara desde 2019. Ele tinha contrato até junho deste ano, e chega ao Timão sendo um pedido do técnico Vítor Pereira. Com isso, o lateral-direito João Pedro não terá a sua compra exercida pelo Corinthians. O camisa 2 está emprestado pelo Porto, de Portugal, até o mês de junho.
Crédito: RafaelRamostempassagenspelofutebolportuguês,americanoeholandês(Foto:Reprodução/Twitter

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