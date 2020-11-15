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'Ficamos nervosos após o primeiro gol tomado', diz Luccas Claro

Zagueiro reconhece que Fluminense 'sentiu' gol sofrido diante do Verdão no duelo no Allianz Parque neste sábado, mas garante: 'Estamos na briga. Temos de dar sequência'...
LanceNet

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Publicado em 

15 nov 2020 às 00:03

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 00:03

Crédito: 'Ficou mais difícil de achar as chances como conseguimos no primeiro tempo', diz o defensor (Richard Callis/Fotoarena/Agência Lancepress!
O zagueiro Luccas Claro mostrou franqueza ao falar sobre a derrota do Fluminense para o Palmeiras, por 2 a 0, na noite deste sábado. Em entrevista concedida ao canal Premiere, o camisa 4 ressaltou.
- Foi jogo contra um time qualificado, que vinha marcando bem. Fazíamos um bom primeiro tempo, com as duas equipes correndo em busca do gol. Aí houve o lance do pênalti (que culminou no primeiro gol do Verdão, marcado por Raphael Veiga), que não vi, não sei se foi correto. Aí ficamos nervosos. Com isto, eles usaram o contra-ataque, aí ficou mais difícil de achar as chances como conseguimos no primeiro tempo - disse.
Em seguida, o defensor falou sobre o início de segundo turno do Tricolor das Laranjeiras no Brasileirão.
- É como aconteceu no primeiro turno. Ainda não somamos. De qualquer forma, estamos ali. É dar sequência. Nos recuperamos contra o Inter anteriormente. É trabalharmos bastante, para jogarmos bem diante deles - disse.
O Fluminense volta a campo no próximo domingo, dia 22, às 18h15, para enfrentar o Colorado, no Beira-Rio.

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